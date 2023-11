Nederlanders staan weer liever gezellig in de keuken

Thuisbezorgd.nl, marktleider van de besteldiensten in Nederland, heeft al een tijdje te maken met een krimp. Minder mensen bestelde hun eten bij het grote oranje bedrijf. Zij zagen het aantal bestellingen afnemen doordat mensen elkaar liever weer samen vinden aan de eettafel. Zowel buiten de deur, in restaurants, als thuis. Het bedrijf zelf noemde de afname van bestellingen niet onverwacht, aangezien de coronaperiode voor enorm veel bestellingen had gezorgd. Nu de pandemie over is, gaan mensen weer graag uit eten of koken ze graag zelf na een dag van huis te zijn geweest.

In een nieuwe keuken koken

Meer gezellig koken en om de tafel voor het eten, betekent ook dat veel mensen begonnen zijn in de zoektocht naar het gezelliger, functioneler en mooier maken van een huidige keuken. Nu de keuken weer meer gebruikt wordt, is het tijd en gaan mensen een keuken kopen. Bij het kopen van een keuken zijn er ontzettend veel mogelijkheden waar men keuzes uit kan gaan maken. Denk aan verschillende stijlen, opstellingen, allerlei apparatuur et cetera. Bij de een past namelijk een landelijke keuken veel beter dan een moderne keuken. Of een industriële keuken in plaats van een houten keuken.

Oriënteren begint bij inspireren

Juist omdat er zoveel te kiezen is, beginnen mensen hun zoektocht naar de nieuwe droomkeuken vaak online met het bekijken van bestaande keukens in bestaande huizen. Deze online zoektocht naar keuken inspiratie kan vaak ook in de showrooms worden voortgezet. Zo kan men een keuken echt even beleven. Van allerlei stijlen zijn op die manier wel voorbeelden te bewonderen. Denk vooral ook aan grote én kleine keukens en andere tegenstellingen. Er zijn in de afgelopen jaren zoveel keukens ontworpen, dat er ook altijd al wel een keuken bij zit die in de smaak valt.

Waarom een nieuwe keuken?

De hoofdreden voor de aanschaf van een nieuwe keuken is toch vaak gewoon vernieuwing. Een keuken is oud en versleten of heeft de meeste schoonheid inmiddels wel verloren. Daar komt nog eens bovenop dat een bepaald model of stijl na verloop van tijd misschien gewoon niet meer in de smaak valt. Tegenwoordig is ook duurzaamheid een steeds groter punt. Wanneer mensen sowieso van het gas naar koken op inductie willen overstappen, wordt vaak de hele keuken direct maar aangepakt.

Zeker voor mensen die kleiner gaan wonen kan opbergruimte een probleem zijn in de keuken. Wanneer men een grotere keuken gewend was, dan kan het maar zo dat de opbergruimte tegenvalt. Een keukenvernieuwing kan dan ook het gevolg zijn.

Er zijn genoeg mensen, zeker starters, die graag gebruik maken van de nieuwste technologieën en smart-functies die tegenwoordig in keukens beschikbaar zijn. Naast dat die nieuwste snufjes alles gemakkelijker maken is het daarbij ook steeds meer van belang dat de keuken de juiste maten heeft voor de gebruiker. Denk dan aan het aanrecht en bijvoorbeeld ene vaatwasser op de juiste hoogte om rugpijn te voorkomen. Op die manier wordt koken, alleen of samen, nog leuker.