Hangplant goed voor de sfeer en voor geluksgevoel

Radar zocht uit of ‘luchtzuiverende’ planten uit plantenwinkels daadwerkelijk voor een betere luchtkwaliteit in huis zorgt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat planten inderdaad wel degelijk lucht kunnen zuiveren, maar dat dit minder effectief is dan men vaak denkt. Door middel van fotosynthese kunnen planten stoffen als CO2 zeker uit de lucht halen, maar om een kamer daadwerkelijk van schonere lucht te kunnen voorzien, heeft men enorm veel planten nodig. Om het meeste effect te hebben zal je moeten gaan voor groene planten, luidt het advies. Waar planten dan minder lucht zuiveren dan door sommigen wordt beweerd, ondergraaft volgens de onderzoekers echter niet dat mensen in een groene omgeving met planten volgens onderzoeken over het algemeen gezonder en gelukkiger zijn. Daarnaast wordt in het artikel van Radar zonder twijfel gesteld dat planten in huis voor een warme en gezellige sfeer zorgen.

Planten in huis nemen

Sommige mensen stellen dat een huis zonder planten een huis zonder warmte is. Ruimtegebrek kan voor veel mensen echter de reden zijn om niet voor planten in huis te kiezen. Een plant neemt immers vaak toch ruimte in. Een hangplant echter niet. Voor eenieder die dus meer groen in huis wil halen kan het ruimtegebrek dus geen reden meer zijn. Men kan een dergelijke plant immers ophangen, op een plank aan de muur zetten et cetera. Overigens kunnen hangplanten zelfs worden omgevormd tot klimplanten. Een botanische muur is dus ook nog een optie.

Gezond in huis

Zoals Radar al melde zorgen planten in huis voor een gezond leven. Dit komt onder andere doordat planten stress verminderend werken. Planten dragen namelijk bij aan een ontspannen sfeer en dat kan zorgen voor een opgeruimd hoofd. Groen helpt ook voor het concentratievermogen, zo wordt gezegd. Groen kan vermoeidheid namelijk minderen en alertheid stimuleren. Er zijn echter ook bepaalde planten die juist helpen bij een goede (nacht)rust. Denk aan planten als lavendel die met zijn geur voor een kalmerend effect kan zorgen. Zo zorgt een hangplant toch voor extra gezondheidsvoordelen. Omdat planten de luchtvochtigheid stimuleren, kan dat zeker in droge perioden als de winter, een gezond effect hebben. Let echter wel dat een te hoog vochtgehalte ongezond is aangezien het schimmelvorming kan veroorzaken. Zorg dus dan voor goede balans. Planten verzorgen wordt ook wel eens als een therapeutische handeling gezien. Als een student bijvoorbeeld met psychische klachten kampt, kan het goed helpen om een (hang)plant in de kamer te hangen. De verantwoordelijkheid voor de verzorging van die plant, schijnt goed te helpen.

Waarom nou die (hang)plant in huis halen?

Los van de gezondheidsfactor brengen planten een warme en gezellige sfeer. Uiteraard omdat planten een decoratief effect hebben. Door planten toe te voegen aan een (studenten)kamer kan men een urban jungle creëren. Hangplanten zijn dan bij uitstek geschikt voor kleine ruimtes als een studentenkamer. Planten kunnen echter ook erg geschikt zijn voor grote ruimtes met veel harde oppervlakten. Planten nemen namelijk geluidsgolven op en zorgen daarmee voor een aangename, rustige akoestiek in huis. Tenslotte passen planten in ieder budget, aangezien deze niet al te duur zijn en met goede zorg niet zomaar weggedaan hoeven te worden.