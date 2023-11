Lancering nieuwste AENO infrarood verwarmer zorgt voor herdefiniëring huisverwarming

AENO, een toonaangevend merk in huishoudelijke apparaten, heeft zijn productlijn van slimme verwarmingsapparatuur uitgebreid met de aankondiging van de langverwachte lancering van zijn nieuwste model: AENO Premium Eco Slimme LED Verwarmer. Deze toevoeging aan de AENO familie van verwarmingsapparaten, waaronder de dubbele Red Dot Award 2023 winnaar van dit jaar – AENO Premium Eco Smart Heater, heeft niet alleen comfort opnieuw gedefinieerd.

Energie-efficiënte verwarming met geavanceerde connectiviteit

AENO Premium Eco Slimme LED Verwarmer heeft een nieuw digitaal LED-display en 4 knoppen.U vroeg – wij luisterden. Een temperatuur scherm (huidig en door jou in te stellen), SMART-modusknop (om constante verwarming in te schakelen of kamertemperatuur in te stellen) voor efficiënt en zuinig verwarmen, knoppen voor hogere en lagere temperaturen en natuurlijk de beroemde aluminium aan/uit-knop. De helderheid van het LED-scherm kan worden aangepast. Pas de helderheid van het LED-scherm en de knoppen aan voor de nachtmodus en comfortabel slapen. Automatisch uitschakelen van knoppen en scherm is mogelijk via activering vanuit de app (altijd aan is standaard).Met het leveren van geavanceerde technologie en Europese topkwaliteit heeft AENO altijd voorop gelopen in de sector van huishoudelijke apparaten. De lancering van de AENO Premium Eco Slimme LED verwarmer markeert een spannende mijlpaal voor het merk, nu het zijn productcategorie uitbreidt om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van consumenten over de hele wereld. Deze producten zijn geavanceerde verwarmers die energie-efficiënte verwarming combineren met geavanceerde connectiviteit functies.

Gebruiksvriendelijk ontwerp voor de beste ervaring en comfort

Ontworpen met een perfecte mix van stijl en functionaliteit, beschikken de AENO Premium Eco Slimme LED Verwarmers over een reeks intelligente functies die de manier waarop we over verwarming denken zullen veranderen. Uitgerust met geavanceerde sensoren (omval sensor, thermostaat in stroomkabel, paneel temperatuurregeling) en ultramoderne technologie passen deze verwarmers zich moeiteloos aan je voorkeuren aan, waardoor je altijd verzekerd bent van optimaal comfort.

Het digitale display, de bedieningseenheid met LED-achtergrondverlichting en knoppen zijn zo natuurlijk gemaakt dat je ze zelfs in het donker gemakkelijk kunt vinden. AENO zorgt ervoor dat je niet hoeft te zoeken naar de aan/uit-knop aan de achterkant – steek gewoon je handen uit en de knoppen zelf vallen in je vingers. Alles is uiterst eenvoudig voor jou en je gezin!

Past perfect bij elk interieur

Het slanke ultradunne ontwerp (slechts 11 mm), de hoogwaardige materialen (geanodiseerd aluminium) en de stijlvolle helderheid van het LED-display maken dit verwarmingselement tot een modern design object

AENO Premium Eco Slimme LED verwarmer is verkrijgbaar in drie kleuropties: Glanzend Wit, Parel Zwart en Edel Grijs (NIEUW) zodat je de perfecte match met je interieur kunt kiezen.

Het onzichtbare ontwerp met het ultra dun paneel van gehard glas past perfect in elk interieur of wordt de belangrijkste attractie en focus voor de ogen of verstopt zich onzichtbaar in het interieur. De gebruiker kan het installeren op een manier die hem uitkomt en die past in zijn interieur: op de vloer of aan de muur.

Keuze persoonlijke besturingsmethode

De gebruiker kan de manier kiezen om zijn paneel te bedienen volgens zijn voorkeuren en gemak: op afstand vanaf een mobiele applicatie, via spraakassistenten of met behulp van een digitaal display en instelling knoppen.

Het apparaat is uitgerust met Wi-Fi-connectiviteit en kan eenvoudig worden bediend via een mobiele app, zodat je het energieverbruik kunt controleren, schema’s kunt instellen en de temperatuur in realtime kunt aanpassen. Maak een verwarmingsschema voor thuis en stel van tevoren een comfortabele temperatuur in via de app terwijl je op kantoor werkt.

Bedien met je stem als je thuis bent (Google Home of Amazon Alexa) of stel eenvoudig de gewenste stand in met een stijlvolle en prettig aanvoelende knop als je de telefoon niet bij de hand hebt. Dankzij de echte instelknop en het digitale display kunnen je dierbaren de verwarming ook gebruiken als de gebruiker van de app niet in de buurt is. Dit kan heel belangrijk zijn als je voor de oudere generatie in je familie wilt zorgen.

Of je nu de temperatuur regelt via spraakopdrachten of de instellingen op afstand aanpast via een smartphone-app, AENO zorgt ervoor dat je altijd alles onder controle hebt, waar je ook bent.

Aangepaste en slimme modus voor energiebesparing

Een van de opvallende kenmerken van AENO Slimme Verwarmers is hun vermogen om de SMART-modus in te schakelen wanneer dat nodig is om een instelbare comfortabele temperatuur te handhaven zonder verlies van elektriciteit aan de lucht. Zeg vaarwel tegen kille ochtenden en hallo tegen een gezellig, gastvrij huis elke keer dat je door de deur stapt.

Alle modellen van AENO verwarmers zijn efficiënter dan andere soorten verwarmingen en verwarmingsmethoden (convectie verwarming, airconditioning, vloerverwarming, centrale verwarming).

Gebruik snel en effectief de volledige 700+ Watt aan vermogen zonder warmte en geld te verspillen. De temperatuur van het paneel kan via de toepassing worden gewijzigd van 120 graden Celsius tot 60 graden Celsius, waardoor het temperatuurbereik van 700W+ tot 150W+ kan worden gewijzigd.

Hij is twee keer zo efficiënt als een conventionele verwarming. Zodra de kamer is opgewarmd tot de ingestelde temperatuur, schakelt de verwarming automatisch uit, waardoor er geen elektriciteit wordt verspild en de kamertemperatuur op peil wordt gehouden (in SMART-modus). De kamertemperatuur op peil houden is altijd goedkoper. Je kunt energie en geld besparen en het hele verwarmingsseizoen warm blijven.

Veiligheid en beveiliging

Veiligheid is een topprioriteit voor AENO, en de AENO Premium LED Eco Slimme Verwarmer is daarop geen uitzondering. Ingebouwde veiligheidsfuncties zoals kinderslot, oververhittingsbeveiliging en kantel-/omval sensor (verwarming schakelt uit als deze omvalt, sirene waarschuwt als de verwarming omvalt en er wordt een melding in de applicatie verstuurd) zorgen voor gemoedsrust, zodat je kunt genieten van de warmte zonder je zorgen te hoeven maken over ongelukken.

Gezonde verwarming voor uw welzijn

AENO verwarmers drogen de lucht niet uit en verbranden geen zuurstof – het is geen airconditioning. Super belangrijk voor je gezondheid. De Vewarmers blazen geen lucht – dus geen pollen of stof dat rondgaat, waardoor het een geweldig apparaat is voor mensen met allergieën. De stille, geurloze en stofvrije AENO Premium LED Eco Slimme verwarmer is de juiste oplossing voor gezinnen met kinderen en huisdieren.

AENO heeft zich altijd ingezet om het leven van onze klanten te verbeteren door middel van innovatieve oplossingen voor huisverwarming,” zegt Business Development Manager voor Heaters Andrei Kazennau. “Met de lancering van onze Smart Heaters tillen we comfort en gemak naar een heel nieuw niveau. Wij geloven dat onze klanten niets minder dan het beste verdienen en we zijn er trots op dat we dit kunnen waarmaken met deze uitzonderlijke producten. Onze verwarmingsmodellen zijn een meesterwerk van productontwerp, wat voor de eerste generatie van het AENO Premium Eco Slimme verwarmer is bevestigd door de Red Dot Awards. We hopen dat het nieuwe model net zo succesvol zal zijn en deze productcategorie zal aanvullen door de keuze voor klanten uit te breiden. We werken samen met detailhandelaren, architectuur- en interieur studio’s, dus we staan open voor gesprekken over mogelijke samenwerkingen!

De AENO Slimme verwarmers zijn al verkrijgbaar in de benelux te koop zijn bij de onderstaand bekende winkels en online retailers:

Expert

Bol.com

Verwarminwinkel

De start van de verkoop is het perfecte moment om je verwarmingssysteem te upgraden voor een warm en knus huis in de komende winter.

Over AENO

AENO is een jong en dynamisch merk van slimme huishoudelijke apparaten, gecreëerd door een internationaal team van hooggekwalificeerde ingenieurs. AENO geeft om de klanten en streeft ernaar de functionaliteit van producten voortdurend te verbeteren en de mogelijkheden uit te breiden. Om de waarde en kwaliteit te verhogen en logistieke leveringsroutes naar winkelketens en eindgebruikers te optimaliseren, is de productielijn voor de fabricage van de hoogwaardige eco-slimme verwarming operationeel in Europa, in Polen. AENO maakt deel uit van de merkenportefeuille van ASBIS Enterprises PLC, een toonaangevende distributeur van IT-producten in de EMEA-regio, voor distributie.