Rondreizen door Zuid-Afrika: magisch!

Change Inc. publiceerde halverwege dit jaar een interview met Maarten van Pel en Renske Cox. Dit duo was toen al zeven maanden onderweg om met een elektrische auto vanuit Nederland naar Afrika te rijden én daar door Afrika te toeren. Om te laten zien dat duurzaam reizen wel mogelijk is, heeft het stel besloten enkel op elektriciteit de reis te maken; iets dat nog nooit gedaan is. De meeste energie halen de twee uit de zon, doordat zij hun zonnepanelen steeds ergens uitstallen om op die manier de auto op te laden. Toen het interview verscheen hadden de twee al 21.000 kilometer afgelegd en de zonnepanelen op 75 plekken uitgelegd om op te laden.

Zuid-Afrika als reisbestemming

De twee komen ongetwijfeld ook langs Zuid-Afrika. Het land staat bekend als één van de mooiste landen ter wereld, ontzettend divers op het gebied van cultuur en geografie. Er valt genoeg te zien. De natuur in zijn puurste vorm bijvoorbeeld. Zo kan men in Zuid-Afrika de zee op om haaien te spotten, maar op een wild-life safari kan men ook zeker de Big Five tegenkomen. De dieren die men hier in Europa enkel uit de dierentuinen kent, leven daar immers in het wild. Een rondreis door Zuid-Afrika is daarmee een unieke ervaring.

Divers in cultuur, natuur én taal!

Naast de ontzettende diversiteit in de Zuid-Afrikaanse natuur waar men volop van kan genieten, kun je tijdens een Zuid-Afrika reis je ook prima vermaken met de cultuur. Zo kan er worden genoten van een lokale braai (Zuid-Afrikaanse barbecue), zijn er genoeg restaurantjes (ook op topniveau) te vinden én is er genoeg indrukwekkende kunst te bewonderen. Ook komt menig goede wijn uit Zuid-Afrika. Voor eenieder die eten minder belangrijk vindt, maar geschiedenis een warm hart toedraagt, is Zuid-Afrika een land met een indrukwekkende geschiedenis. Mocht je door Zuid-Afrika reizen, dan kun je bijvoorbeeld de Zululand Slagvelden van KwaZulu-Natal bezoeken, of het Apartheid Museum in Johannesburg een bezoekje brengen.

Iets dat veel mensen niet weten is dat Zuid-Afrika ook wel ‘Rainbow Nation’ wordt genoemd. Dit komt omdat in het land maar liefst 11 officiële talen worden gesproken en ontzettend veel culturen kent.

Een rondreis voor iedereen

Juist omdat een reis naar Zuid-Afrika goed kan worden afgestemd op eigen interesses en wensen, is een dergelijke reis geschikt voor iedereen. Zeker wanneer je een reis bij een reisorganisatie boekt. In overleg kan de reis namelijk volledig naar eigen hand gezet worden. Overigens kan een reisorganisatie erg fijn zijn bij een reis naar een ver land als Zuid-Afrika. Korte lijntjes, veel overleg en persoonlijke afstemming voelt fijn en veilig, maar nog fijner is het feit dat veel regelwerk door de organisatie wordt gedaan, waardoor eenieder volledig van de reis genieten kan in plaats van steeds van alles te moeten regelen. Op die manier kan iedereen zijn of haar droomreis voor honderd procent ervaren.