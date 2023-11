Waarom wil iemand een exclusieve auto rijden?

Ieder jaar vindt in de Belgische badplaats Knokke-Heist de Zoute Grand Prix plaats (spreekt uit als Zoete Grand Prix), een prestigieus autofestijn. Tijdens deze Zoute Grand Prix vindt ook jaarlijks de belangrijkste autoveiling van Europa plaats. Deze veiling, die ook wel de Zoute Sale wordt genoemd, staat bekend om het veilen van exclusieve auto’s en ook dit jaar werden er weer meer dan 100 exclusieve auto’s geveild. Zo ging er een Ferrari 365 GTB Daytona uit 1970 over de toonbank voor maar liefst €724.500. Maar ook modernere exclusieve wagens zoals de Mercedes SLS Black Series uit 2013 ging voor bijna een achten halve ton naar een nieuwe eigenaar. Maar veruit het duurst was de Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France. Deze wagen uit 1959 bracht ruim 4,8 miljoen euro op. Al met al werd ervoor ongeveer €27 miljoen aan auto’s geveild.

Rijden in een exclusieve auto

Voor de echte autoliefhebber zijn er bepaalde merken en modellen die het hart sneller doen laten kloppen en het bloed harder laat stromen. De eigenaar zijn van exclusieve auto’s is daarom ook een droom van velen. Denk dan aan luxe auto’s van merken als Audi, Porsche, Range Rover en Mercedes Benz.

Waarom een exclusieve auto?

Voor iedereen kan de motivatie voor het bezitten van een exclusieve auto natuurlijk anders zijn, maar er zijn toch enkele motivaties op te noemen die voor veel eigenaren van exclusieve auto’s meespelen in het besluit om een dergelijke auto aan te schaffen.

Zo kan het om status gaan. Het bezitten van een luxe of zeldzame auto kan immers een uitstraling van succes en welvaart teweegbrengen. Vakmanschap en design kunnen echter ook een grote motivatie zijn. Exclusieve auto’s staan vaak bekend om hoogwaardig vakmanschap. Liefhebbers van esthetisch mooie auto’s kunnen dan vaak het hart ook ophalen in een showroom vol met exclusieve auto’s. Samen met vakmanschap valt dan soms ook de wens voor exclusieve technologie. Exclusieve auto’s lopen meer dan eens voorop als het gaat om nieuwe technologie. Mocht iemand geïnteresseerd zijn in de nieuwste en meest geavanceerde autotechnologie, dan kan een exclusieve auto de voorkeur hebben.

Investeringsobject

Men mag echter ook niet vergeten dat exclusieve auto’s soms als investeringsobject gezien worden. Zeker als het gaat om auto’s die zeldzaam zijn. De waarde van een dergelijke auto kan dan nog erg gaan stijgen. Kijk als voorbeeld eens naar de Ferrari die voor bijna vijf miljoen werd geveild in Kokke. Deze auto bracht veel geld op en heeft in de loop der jaren heel wat renovaties ondergaan om weer de auto te worden die het ooit was. Uiteraard zag men dat terug in de prijs.

Tenslotte is een exclusieve auto ook gewoon een speeltje, hebbedingetje of passie voor iedere autoliefhebber. Men geniet van het rijden in auto’s die anders zijn dan de meest gangbare merken en modellen. Touren in een exclusieve auto voelt daarmee daadwerkelijk ander dan touren in een auto die de buurman van verderop ook op de oprit heeft staan.