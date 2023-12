Voorbereid op wintersport met een digitaal vignet

De wintersportvakantie komt er alweer aan. Of men nou gaat skiën of snowboarden tijdens de kerstvakantie of dat men gaat langlaufen in de voorjaarsvakantie, wanneer men naar gebieden als Oostenrijk afreist, is een vignet verplicht op elk gemotoriseerd voertuig. Het is van belang dat een dergelijk vignet vooraf wordt aangeschaft (en eventueel wordt aangebracht op het voertuig), anders kan men hoge tolkosten verwachten. Waar men voorheen vaak stond te prutsen met een zelfklevend vignet (vooral het later weer verwijderen was een ramp, altijd blijven stukjes van de plaklaag kleven op de ruit van de auto), tegenwoordig is een digitaal vignet ook een optie. Makkelijk voor eenieder die liever geen geplak op het voertuig wil hebben.

Wat is een vignet?

Een vignet is een sticker of label die moet worden aangeschaft en aan de auto moet worden bevestigd. Met een dergelijk sticker of label heeft men toegang tot bepaalde wegen of bijvoorbeeld tunnels. Het vignet moet duidelijk zichtbaar op bijvoorbeeld de voorruit worden bevestigd, zodat duidelijk is dat de bestuurder betaald heeft om op die plek te mogen rijden. Voorheen was dit altijd een sticker of label, maar tegenwoordig kan men ook een digitaal vignet kopen op bijvoorbeeld wegenvignetten.nl.

Een digitaal wegenvignet

Vroeger moest men dus vaak prutsen met een sticker of label, welke dan ook nog besteld of opgehaald moest worden. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een digitaal wegenvignet. Een dergelijk wegenvignet is direct aan te schaffen én direct te gebruiken. Overigens geldt dit niet overal, soms zit er een wachttijd van achttien dagen op. Het fijne aan een digitaal vignet is dat deze gekoppeld is aan het nummerbord van een voertuig. Overigens kunnen er drie nummerplaten worden toegevoegd, waardoor niet iedere auto z’n eigen vignet nodig heeft. Uiteraard is men dan ook van het geplak en gekras op de ruit af en mocht de vooruit nou onverwacht sneuvelen in het buitenland, dan is men in ieder geval niet twee keer de kosten van een vignet kwijt.

Wegenvignetten in Oostenrijk

Voor de vakantiegangers in Nederland die richting de Oostenrijkse bergen vertrekken komende vakantie is het goed om te weten dat ook in Oostenrijk verschillende wegenvignetten gelden. Zo zijn op alle Autobahnen (A) en Schnellstrassen (S) vignetten verplicht. Heeft men een voertuig die zwaarder is dan 3500 kilo, dan is een vignet meer afdoende en moet men werken met een zogeheten GO-Box. Sinds 2019 is niet overal in Oostenrijk meer tolplicht, maar de kans is groter dat men wel op een weg belandt waar tol geheven wordt. Overigens moet men ook nadenken over de duur van het vignet. Zo zijn er wegenvignetten die geldig zijn voor tien dagen, voor twee maanden of een jaar. Voor de meeste vakantiegangers zal een vignet van tien dagen afdoende zijn, maar voor eenieder die langer in het land blijft, of er vaker komt, kan een vignet met een langere duur zeker passend zijn.