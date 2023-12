Nederlanders consumeren weer bijna op het niveau van 2019

Nederlanders consumeren weer net zoveel als voor de coronapandemie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gegevens. Dat lijkt goed nieuws voor ondernemers en winkeliers in de aanloop naar kerstperiode. Toch zijn er nog wel enkele haken en ogen aan deze statistieken voor de belangrijkste periode van het jaar voor winkeliers.

Consumptie onder druk aan het begin van het jaar

Hoewel de Nederlandse consumptiecijfers eind 2023 weer op het niveau liggen van 2019 volgens de cijfers van het CBS, komen de statistieken na een fikse dip aan het begin van 2023. In de eerste kwartalen van het jaar daalde het uitgavenpatroon van consumenten ten opzichte van de sterke eindspurt aan het einde van 2022.

Vooral door de hogere energiekosten en inflatie werd er minder besteed door consumenten dan een jaar eerder. Nu de inflatie wat zakt, consumeren Nederlanders weer iets meer, maar het is nog de vraag of winkeliers hier de vruchten van plukken.

Vooral stijging in consumptie van diensten en horeca

Nederlanders besteden eind 2023 weer meer geld, maar waar gaat dat geld naartoe? Volgens de gegevens van het CBS besteden we vooral geld aan horeca en diensten. Er wordt zelfs meer besteed aan deze uitgaven dan in 2019.

Online shoppen blijft populairder dan de winkelstraat

In het laatste kwartaal van 2023 neemt niet alleen de consumptie onder de Nederlandse consument toe, maar ook de belangstelling voor online winkelen, zeker in het licht van de komende feestdagen. Deze verschuiving naar digitaal winkelen wordt gedreven door zowel gemak als uitgebreide assortimenten die vaak niet beschikbaar zijn in traditionele winkels.

Einde van het jaar: vaker thuisblijven

In de laatste kwartalen van het jaar blijven consumenten traditioneel vaker thuis en zoeken ze vaker naar cadeaus voor vrienden, familie en geliefden. Winkeliers spelen hier zowel online als in de winkelstraat op in met kortingen. Dat wijst er volgens kenners op dat Nederlanders in de koude maanden vaker thuisblijven. Online winkels en kortingswebsites zien daardoor een stijging in de uitgaven aan huishoudelijke artikelen en decoraties voor het huis.