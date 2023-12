Saunabezoek is goed voor lichamelijk en geestelijk welzijn

In deze grijze donkere tijden verlangen we allemaal naar een beetje ontspanning, warmte en weldaad. En waar kun je dat beter vinden dan in de sauna? Een saunabezoek is goed voor je lichaam. Zo kan het je immuunsysteem ondersteunen, hart- en vaatziekten voorkomen en pijn verlichten bij chronische aandoeningen.

De Sauna, een eeuwenoude traditie

Een voorbeeld hiervan is te zien in de recente film en Oscarinzending ‘Smoke Sauna Sisterhood’, een intieme en poëtische film over vrouwen die zich letterlijk en figuurlijk blootgeven in de traditionele sauna. De film gaat over vrouwelijkheid, solidariteit en de bijzondere gemeenschap van de saunacultuur diep in de bossen van Estland. De vrouwen delen herkenbare, universele verhalen en ervaringen over tegenslagen en succes, lust en schaamte vermengen zich met plezier en een gevoel van verbintenis. Overigens is de traditie van de rooksauna van de Estse Võro-gemeenschap inmiddels opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Volgens velen dateert de sauna sowieso uit voorchristelijke tijden en is een eeuwenoude traditie in Scandinavië.

Ga je Zweeds of Fins?

Zowel de Zweedse als de Finse sauna vormen samen de meest populaire wellness-tradities in Europa. Er zijn natuurlijk enkele verschillen in ontwerp, temperatuur en ervaring tussen de twee. Zo kan kan de temperatuur in een Finse (ofwel droge) sauna variëren tussen 70 en 100 graden Celsius. De lage luchtvochtigheid zorgt voor een intense, droge warmte. De temperatuur in een Zweedse sauna is doorgaans iets lager, meestal tussen 45 en 65 graden Celsius. Het belangrijkste verschil is de hogere luchtvochtigheid in een Zweedse sauna, die wordt bereikt door water over de stenen te gieten om stoom te creëren. Beide sauna’s bieden gezondheidsvoordelen en ontspanning, maar de keuze tussen een Finse en een Zweedse sauna hangt vaak af van persoonlijke voorkeur en individuele reacties op de verschillende omgevingsomstandigheden.

Gezondheidsvoordelen op een rij

Naast het ontspannende en rustgevende karakter staat de sauna ook bekend om zijn talloze gezondheidsvoordelen.