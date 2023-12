Occasions nog altijd beter voor de portemonnee dan een nieuwe auto

Halverwege dit jaar kopte het AD dat de prijzen voor tweedehandsauto’s, of occasions, in een maand tijd flink waren gezakt. De websites die deelnamen aan het onderzoek kwamen tot de conclusie dat de auto’s gemiddeld zo’n 832 euro goedkoper waren dan een maand eerder. Het grootste verschil zag men bij hybride auto’s, namelijk zo’n 1380 euro.

Ook de benzinerijder kwam gunstiger uit met occasions die ongeveer 928 euro goedkoper uit de bus kwam dan een maand daarvoor. Dieselauto’s zakte iets in de prijs, maar met een verschil van 239 euro in vergelijking met de maand daarvoor zakte dus vooral benzineauto’s en hybrideauto’s snel in prijs. De enige occasions die duurder werden die maand waren de elektrische auto’s. Die daling zette in na een jaar van stijgende occasionprijzen.

Occasions nog altijd goedkoper

Voor eenieder die een auto wil kopen, kan het niet anders dan lonen om ook occasions te bekijken. Als men een nieuwe auto aanschaft, zakt deze direct in waarde wanneer men er de showroom mee uitrijdt. Een occasion is al in waarde gedaald en daarmee is de aanschafprijs veel gunstiger. Stel men wil bijvoorbeeld een BMW X3 occasion kopen. De nieuwwaarde van een dergelijke auto is al snel minimaal 67 duizend euro, de occasion is daarentegen soms minimaal 20 duizend euro goedkoper.

Uiteindelijk krijgt men met een occasion ook meer waar voor het geld. Omdat de grootste waardevermindering van een auto in de eerste paar jaar plaatsvindt, vermijdt men bij het kopen van een occasion flinke afschrijving. Ook bij eventuele doorverkoop is dat gunstig, aangezien een occasion vaak langer een restwaarde behoudt. Komt tenslotte nog bovenop dat veel verzekeraars een lagere premie vragen voor occasions dan nieuwe auto’s. Ook de belasting kan daarin voordelig uitpakken. Daarmee zijn niet alleen de grote, eenmalige bedragen voordeliger, maar ook de maandelijkse kosten voor de auto.

Geschiedenis van de auto

Naast de financiële voordelen van occasions is een groot voordeel dat bij de aanschaf van een tweedehandsauto men niet snel bedrogen zal uitkomen. Het onderhoud van de auto is namelijk als het goed is goed bijgehouden, waardoor men direct een overzicht heeft en snel kan zien of een auto ooit (significante) problemen heeft gekend. Daarnaast kan men ervaringen met de auto horen, aangezien een occasion altijd een vorige eigenaar heeft gehad. Dit in tegenstelling tot een nieuwe auto die soms toch onvoorziene mankementen kan vertonen, terwijl je dit bij een nieuwe auto niet verwacht.

Ruime keuze, direct kopen

Er is een ruim aanbod aan occasions. Dat maakt dat er voor eenieder een geschikte tweedehandsauto te koop staat. Bijvoorbeeld een dergelijke BMW, mocht men daarnaar opzoek zijn. Bovendien kan men een occasion vaak direct aanschaffen en bij wijze van spreken nog diezelfde dag genieten van een tourritje in de nieuwe occasion. Dat staat in schril contrast met de levertijd die bij een nieuwe auto soms wel meer dan een halfjaar kunnen duren. De aanschaf van een occasion is daardoor niet enkel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe wagen, maar ook een stuk praktischer.