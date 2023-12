Minder risico met winterbanden en originele velgen

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders in de zomer massaal op de winterbanden blijven doorrijden. Volgens branchevereniging BOVAG ging het afgelopen zomer om ongeveer 730 duizend auto’s. Dat men de banden liet zitten was niet geheel onverwacht. De kosten voor autobezitters waren het afgelopen jaar hoog genoeg. Door de winterbanden te laten zitten scheelde dat twee keer een bandenwissel en dus twee keer de bijbehorende kosten. De keuze om de banden te laten zitten in de zomer kan echter gevaarlijk zijn, aangezien de grip op de weg dan zal afnemen. In de winter is dat natuurlijk een heel ander verhaal.

Waarom winterbanden

Want met de naderende wintersportvakanties kiezen meer mensen weer voor winterbanden. Dat is belangrijk aangezien winterbanden zorgen voor een beter grip op de weg in de winter. Deze banden zijn immers van een bepaald soort rubber gemaakt, waardoor de banden flexibel blijven bij koud weer. Daarnaast hebben de banden diepere groeven, waardoor er meer grip zal zijn in een omgeving met veel sneeuw en ijs op de weg, zoals de wintersportgebieden. Mocht men zomerbanden onder de auto houden, kan dat leiden tot veel slijtage, maar belangrijker nog, een veel langere remweg dan met winterbanden. Het is dan ook niet zonder gevaar om de zomerbanden niet te vervangen voor winterbanden wanneer dit nodig is. Enkele wintersportlanden hebben zelfs een wettelijke verplichting om winterbanden te hebben.

Originele velgen

Bedrijven als JD Banden & Velgen wijzen erop dat het ook belangrijk is om na te denken over de velgen die bij de banden passen. Imitatievelgen zijn uiteraard goedkoper dan originele velgen, maar het bedrijf wijst erop dat een originele velg niet voor niets bij een bepaalde auto of band hoort. Fabrikanten produceren originele velgen met specifieke eigenschappen die horen bij een band of voertuig. Naast dat de wagens daardoor een betere uitstraling krijgen, kunnen originele velgen ook zorgen voor een optimale bandenspanning en -belasting bijvoorbeeld. De aanschaf van originele wielen is daarmee misschien duurder, maar wel veiliger én mooier aangezien de wielen zijn ontworpen om perfect bij de auto aan te sluiten. Overigens hebben de originele banden en velgen ook een langere levensduur en een hogere betrouwbaarheid én zorgen deze wielen ervoor dat de restwaarde van de auto hoger zal zijn dan wanneer deze imitatiewielen heeft.

Laat een professional meekijken

Juist bij het aanbrengen of vervangen van originele wielen, is het van belang een professional hierin te betrekken. Zeker wanneer men een nieuwe auto heeft gekocht, het vervangen van originele wielen kan namelijk de garantie die een fabrikant biedt, aantasten. Om geschillen te voorkomen, kan het daarom ook vanuit dat oogpunt voordeliger zijn om originele wielen te behouden. Bij eerdergenoemde bedrijf kan men voor het gemak terecht voor dergelijk advies, maar ook voor de aanschaf van sets originele velgen in combinatie met winter- en zomerbanden. Geen gestress over of de juiste banden wel onder de auto zitten meer!