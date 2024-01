Barbecue nog altijd een gezellige optie

Eind vorig jaar stemde de Utrechtse gemeenteraad in met een voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren om houtvuren te verbieden in de gehele Utrechtse buitenlucht, dus ook in tuinen. De raadsleden van eerdergenoemde partijen zijn zich er terdege van bewust dat het gebruik van bijvoorbeeld een vuurkorf zorgt voor veel gezelligheid, zowel in zomer als winter. De stoffen die echter bij het verbanden van hout vrijkomen in de lucht tellen voor hen echter zwaarder. ‘Er zijn ook andere manieren om het gezellig te maken’, zo klinkt het. De echte barbecuel-liefhebber hoeft zich echter geen zorgen te maken. Waar houtverbinding niet meer mag, is het nog wel toegestaan om voedsel te bereiden op gas, briketten of houtskool. Barbecueën is daarmee nog altijd een gezellige optie.

Wat eten we op de BBQ vandaag?

Wat men eet tijdens het barbecueën is, zeker de afgelopen jaren, steeds veelzijdiger geworden. Het zijn allang niet meer de ‘simpele’ hamburger, worstjes en kipspiesjes zoals men die vroeger kant en klaar kocht in de supermarkt. Zo is Nederland meer vegetarisch en veganistisch gaan eten. Het vleesgebruik is echter niet heel sterk afgenomen, al staan wel meer mensen open voor vleesvervangers. In de huidige maatschappij is het wel steeds normaler om zogenaamd ‘goed’ vlees te kopen. De slager biedt voor veel mensen naast betere kwaliteit, ook een goede prijs in vergelijking tot de ‘bewerkte’ opties van de supermarkt. Kwaliteitsleverenciers als Inamood spelen daarop in. Vanuit het gemak kan men daar online culinaire specialiteiten bestellen zonder daarvoor naar de slager te moeten bijvoorbeeld. Goed vlees, zonder de deur uit te hoeven gaan. Het bestellen van een kwaliteits beefburger of Ierse kogelbiefstuk is daarmee een fluitje van een cent. Zie hier meer BBQ vlees voor een heerlijke BBQ.

Van Frans naar het Engels

Hoewel tegenwoordig vrijwel overal de term barbecue wordt gehanteerd, was dit voorheen barbeque. Dit verschil komt omdat barbecueën zijn oorsprong kent in Frankrijk. We kennen de beelden van de Bourgondiërs die hun net gejaagde everzwijnen aan het spit rijgen om boven een vuur te roosteren. In de volksmond werd plat gesproken over ‘erin bij de baard, eruit bij de staart’, wijzend op de manier waarop de beesten aan het spit werden geregen. Letterlijk vertaald in het Frans is baard barbe en staart queue. Men zei dan kortaf ‘baard en staart’, wat vertaald zou kunnen worden als ‘barbe et queue’. Zoals we weten spreken de Fransen echter veel sneller dan wij en zou je de woorden niet afzonderlijk van elkaar kunnen onderscheiden, waardoor barbecue goed te horen is. Na verloop van tijd ging men buiten Frankrijk meer oog krijgen voor de traditie van het barbecueën en verdween de ‘q’ langzamerhand uit het woord aangezien de Engelse term met een ‘c’ meer gebruikt werd. Ondanks dat we in Nederland het woord barbecue gebruiken, schrijven we daarom nog wel BBQ.

Verschillende manier van BBQ-en

Waar het officiële barbecueën dus van het roosteren aan het spit komt, kent men tegenwoordig veel mee manieren van BBQ. Zo is de Amerikaanse BBQ erg populair in Nederland. Dat is de BBQ zoals iedereen die wel kent. Al kan men binnen de Amerikaanse BBQ ook nog kijken naar verschillende tradities binnen de staten. Opkomend is ook de Koreaanse BBQ. Deze Aziatische manier van barbecueën heeft een ‘nettere’ uitstraling, aangezien dit plaatsvindt binnen, aan een tafel welke in het midden een grillplaat bevat met daarboven een afzuigsysteem.

Bij verschillende soorten barbecue horen dan uiteraard ook andere eetgewoonten…