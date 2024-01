Campers nog altijd mateloos populair

Vorige maand berichtte VerkeersNet dat er afgelopen jaar weer meer camperbezitters zijn dan het jaar daarvoor. In september 2022 waren in Nederland zo’n 176 duizend camper geregistreerd. Een jaar later is dit aantal met ongeveer 6,3 procent gestegen naar een krappe 187.500. Tijdens de covid-pandemie nam de verkoop van campers toe en die stijgende lijn is nadien niet meer afgezwakt. Eerder was al bekend dat vooral veel jongeren tot de aanschaf van een dergelijke kampeerwagen overgingen. Voor jongeren tot 25 bleek tussen 2020 en 2023 zelfs een verdubbeling te zijn, een stijging van maar liefst 105 procent. De stijgende lijn in de populariteit van campers is daarmee duidelijk.

Waarom een camper

Met de nog altijd stijgende populariteit van campers kan het zijn dat men twijfelt om een camper te aan te schaffen. Iemand die een camper kopen, wil doet er goed aan de voordelen eens door te nemen. Zo heeft een camper het voordeel van flexibiliteit. Kunnen gaan waarheen men wil zonder tegengehouden te worden door de beperking van het vinden van een slaapplek. Het gevoel dat men vaak gebruikt om campers te omschrijven: vrijheid. Het helpt goed mee dat op het gebied van kampeerwagens veel mogelijk is. Een groot aanbod in campers zorgt ervoor dat voor iedereen een geschikte camper te vinden is. Extra slaapplekken of juist meer bergruimte, een zithoekje of juist enkel een slaapplek, vrijwel alles valt te realiseren.

Zo bieden veel Volkswagencampers de mogelijkheid tot personaliseren en kunnen veel aanpassingen gedaan worden om in het gemak van de gebruiker te voorzien. Wanneer men een camper tegenover andere manieren van kamperen zet, denk aan een caravan, ziet men nog meer voordelen. Met een camper is men veel flexibeler in reizen. Geen grote tenten of caravans welke opgeruimd en verplaatst moeten worden bijvoorbeeld. Wanneer gekozen wordt voor een kleiner compacter model camper zorgt dit er ook nog eens voor dat een tripje naar de stad op het vakantieadres ook geen probleem veroorzaakt.

Duurzaam op reis met de camper

In een tijd waarin meer mensen opzoek gaan naar een duurzame manier om te reizen, zijn campers een goede optie. Bij goed onderhoud van een camper kan zo’n wagen lang meegaan. De lange levensduur zorgt voor een duurzaam gebruik, aangezien een goede camper niet snel afgedankt of vervangen wordt. Veel fabrikanten gebruiken daarnaast duurzame materialen die goed gerecycled kunnen worden. Ook is het efficiënt gebruiken van alle ruimte belangrijk in een camper. Dat zorgt ervoor dat bij de bouw geen ruimte én geen materiaal verspild wordt.

Overigens worden tegenwoordig veel campers gebouwd die gebruikmaken van elektriciteit. Zo hebben sommige campers zonnepaneeltjes in het dak voor de te gebruiken energie. Daarbij komt dat sommige camper gebouwd zijn om een poosje zelfvoorzienend te kunnen zijn. Watertanks, het gebruik van zonne-energie et cetera dragen daar dan aan bij. Dat maakt dat bepaalde campers minder afhankelijk zijn van externe (energie)bronnen.