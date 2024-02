Nederlander duikt het liefst tussen de lakens met gedimd sfeerlicht

Maar liefst 89% van de Nederlanders geeft aan dat licht voor hen van invloed is op de sfeer en gezelligheid en op hoe we ons voelen, ook in de slaapkamer. Nederlanders zeggen namelijk massaal dat het juiste licht helpt zich beter in hun vel te voelen (87%) en goede sfeerverlichting dus ook de toon kan zetten voor een leuke nacht (76%). Dat blijkt uit onderzoek onder 2000 respondenten van smart verlichtingsfabrikant WiZ Lighting.

Toch is het opvallend dat slechts 9% ervoor kiest het licht te laten branden tijdens seks. 24% doet het licht zelfs helemaal uit. De reden? 1 op de 4 Nederlanders voelt zich onzeker over hun lichaam wanneer het licht aan is tijdens een wilde nacht. Die onzekerheid zit dus niet alleen tussen onze oren, maar ook tussen de lakens.

Gelukkig geldt dat niet voor iedereen. Van de seksueel actieve Nederlanders zegt een meerderheid (55%) dat ze meestal vrijen in het schemerlicht of met gedimde sfeerverlichting. De juiste, vaak gedimde, verlichting zet de toon, voegt een vleugje mysterie toe en geeft vooral ons zelfvertrouwen dat duwtje in de rug.

SOS Valentijnsgadget

Innovatieve slimme verlichting kan bijdragen aan betere stemming in de slaapkamer. De verlichting van WiZ Connected zet de toon voor een spannende nacht. Ga voor ‘kaarslicht’ of kies voor Valentijnsrood en laat het licht langzaamaan uitdoven om meteen in de mood te komen. Trouwens, dankzij de handige app of via Voice Control bestuur je de lampen waar én wanneer je maar wil. Misschien een goed moment om je partner met nieuwe codetaal te bestoken? Wanneer we het licht twee keer laten knipperen, is dit een teken om naar boven te gaan! Zeker het proberen waard.

In het licht

Sfeerverlichting zet niet alleen de juiste toon voor een leuke nacht, ook verdient iedereen het om gezien te worden! In samenwerking met de Belgische fotograaf Morgane Gielen zet WiZ Connected drie personen in de spotlights en laten ze hun ‘onzekerheden’ shinen in het juiste licht. Met deze campagne willen ze iedereen oproepen om met Valentijn jezelf of je partner ‘in het licht’ te zetten, want iedereen mag gezien worden. Zeg het dit jaar niet met bloemen, maar met licht!