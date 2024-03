Cosmetische chirurgie steeds vaker over de grenzen

In ons kleine kikkerlandje zijn er genoeg adressen te vinden waar we iets aan ons lichaam kunnen laten doen. Toch prefereert men regelmatig een tripje over de grenzen, bijvoorbeeld voor een borstvergroting, liposuctie, ooglidcorrectie of facings procedure, zo merkt de bekende Wellness Kliniek België op. Waarom dat is? Laten we daar eens op inzoomen.

Hoogwaardige chirurgie

We ontvangen veel patiënten vanuit Nederland, aldus Wellness Kliniek uit Genk, Limburg. Deze privé kliniek is één van grootste klinieken voor cosmetische chirurgie in Europa, staat bekend om hun uitstekende patiënten ervaringen en won daarvoor al meerdere keren de WhatClinic Award. Wellness Kliniek denkt dat dat een van de redenen is dat patiënten graag naar België afreizen voor een cosmetische procedure, maar zeker niet de enige reden. Een combinatie van verschillende voordelen brengt mensen over de grenzen voor bijvoorbeeld een borstvergroting of ander type ingreep.

Toegankelijkheid: reizen

Tegenwoordig is reizen makkelijker dan ooit. Gaat het om een ritje naar België, dan is dat sowieso relatief laagdrempelig vanuit Nederland. Maar met het vliegtuig sta je net zo snel enkele landen verderop. Heel Europa is relatief eenvoudig bereikbaar. En bijkomend voordeel: mensen maken er vaak een vakantie van! Zo reizen mensen bijvoorbeeld naar Turkije voor een haartransplantatie of een wit gebit. Wellness Kliniek, met een vestiging in België én Spanje, merkt op dat patiënten uit België en Nederland soms liever naar de vestiging in Barcelona komen. Zij plakken er dan meteen een vakantie aan vast.

Consult en nazorg op afstand

Met de groei van het World Wide Web en alles wat daarbij komt kijken, is iedereen eenvoudig bereikbaar. Een consult op afstand behoort dus tot de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s van jezelf naar een chirurg sturen, die op afstand al een eerste beoordeling kan doen (let op, je laat je altijd nog fysiek controleren in de kliniek). Wellness Kliniek als voorbeeld, merkt dat er ook veel interesse is in hun Next Day Surgery Service. Hierbij vinden consult en ingreep binnen 48 uur plaats. Zij adviseren wel een e-consult vooraf, zodat je in de basis alvast weet wat je kunt verwachten.

Techniek en professionaliteit

Een andere reden die regelmatig gehoord wordt om voor een kliniek in het buitenland te kiezen, is de techniek en professionaliteit. Wellness Kliniek merkt bijvoorbeeld dat dames die een borstvergroting willen, naar hen toe komen omdat de kliniek de gepatenteerde MIBIS techniek inzet, waarbij het littekentje zo klein is dat het later nauwelijks zichtbaar is dat je implantaten hebt. Tel hierbij op de hoogwaardige merken siliconen implantaten, want veiligheid moet voorop staan. Een goede kliniek selecteert ook goede chirurgen, want de reputatie hangt af van het team dat de operaties uitvoert.

Prijs: goedkope ingrepen!

Last but not least, je verwacht het misschien al, de prijs. In sommige landen is een bepaalde ingreep nu eenmaal goedkoper dan elders. Dat heeft onder meer te maken met de salarissen en huisvestingskosten in het land van kwestie. Ook kan schaalvoordeel meespelen. En vergelijk je bijvoorbeeld de prijzen van gevestigde klinieken in Nederland met die in België, dan is de kans groot dat je in België een stuk lager uitkomt, zonder dat je inlevert op veiligheid en garantie. En prijs is nog altijd een belangrijke factor in het keuzeproces. Zeker als je daarvoor niet in hoeft te leveren op kwaliteit.