Maak uw huis schoon “in één klik”: wat u moet weten over AENO robotstofzuigers

Ruim honderd jaar geleden kon je alleen maar dromen van robotassistenten. Sciencefiction- en fantasyschrijvers uit die tijd speculeerden over een technologische toekomst waarin robots al het schoonmaak- en kookwerk zouden doen. Tegenwoordig komt die toekomst dichterbij, althans het aandeel van de slimme apparaten in het menselijk leven neemt zeker toe. Samen met AENO proberen we uit te zoeken hoe moderne robotstofzuigers werken en waarom u ze kunt vertrouwen om uw huis schoon te maken.

Schoonmaken zonder uw deelname

De eerste modellen van deze ‘slimme’ apparaten wekten geen vertrouwen: de robots konden niet goed omgaan met vuil in de hoeken en de natte reinigingsmodus was eerder “voor de show”. Er zijn nog steeds goedkope, energiezuinige modellen op de markt, maar er zijn ook apparaten die net zo goed overweg kunnen met schoonmaken als een mens. Zo kunnen de AENO RC2S en RC3S robotstofzuigers de vloer grondig schoonmaken zonder hulp van buitenaf. Ze bieden keuze uit 3 niveaus van intensiteit van watertoevoer en 3 bedrijfsmodi, waardoor u het optimale reinigingsscenario kunt selecteren, afhankelijk van het type vloerbedekking en de mate van vervuiling. Als u bijvoorbeeld dierenharen moet verwijderen, is de turbomodus een goede oplossing; als u verspreide koffiebonen wilt verwijderen, kunt u de vlekreinigingsmodus gebruiken; en voor kamers die dagelijks moeten worden schoongemaakt, is de éénkamermodus een uitstekende oplossing. Dankzij het vermogen van 2500 Pa is het mogelijk om zelfs de hoogpolige tapijten te reinigen. Het is niet nodig om het ‘slimme’ apparaat in de gaten te houden; het zal zelfstandig de orde en netheid brengen en naar het station terugkeren.

Het werkt met een druk op de knop

Tegenwoordig is een schone vloer op elk moment van de dag en zonder veel moeite een realiteit als er een robotstofzuiger in huis is. Het schoonmaken begint met een druk op de knop op de robotstofzuiger of met een klik op de AENO-app of via de stemfunctie. Met de app, die slimme controle via Wi-Fi biedt, kunnen gebruikers ook kamers op een kaart splitsen of samenvoegen, schoonmaakschema’s beheren en virtuele muren voor gespecialiseerde schoonmaak gebruiken.

Hij raakt niet verdwaald in de ruimte

U hoeft niet bang te zijn dat “huishoudelijk assistent” onder het bed komt en er niet zelf uit komt. Het is niet langer nodig om een ‘kaart’ van het appartement in het geheugen van de stofzuiger in te voeren en een route uit te stippelen: moderne modellen analyseren onafhankelijk de ruimte en schrijven de juiste route voor zichzelf voor. De AENO RC2S en RC3S robotstofzuigers onthouden de ligging van de kamers in het huis dankzij 15 sensoren (infrarood, botsingssensor, valsensor, gyroscoop, schoksensor) en LiDAR op de behuizing en kaarttechnologie. Bovendien is de stofzuiger in staat om obstakels tot 18 mm te overwinnen. Dus de drempel, de kabel, de hoogpolig tapijt zijn geen belemmering voor het schoonmaken.

Tot slot

Er zijn drie dingen waar je eindeloos naar kunt kijken: hoe het vuur brandt, hoe het water stroomt en hoe de robotstofzuiger rond de bank – waarop de eigenaar zorgeloos ligt te relaxen – schoonmaakt. De AENO RC2S en RC3S robotstofzuigers zijn al verkrijgbaar op Bol.com.