Nieuwe shuttlebusverbinding tussen Antwerpen, Zaventem en Charleroi maakt vliegen vanaf België nog interessanter

Flibco.com, een toonaangevende aanbieder van luchthaventransportdiensten in Europa, heeft een nieuwe shuttlebuslijn gelanceerd die Antwerpen verbindt met de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Deze dienst maakt directe reizen tussen de twee belangrijkste Belgische luchthavens mogelijk en biedt een naadloze verbinding met een breed scala aan binnenlandse en internationale vluchten. Ook voor Nederlanders zijn deze luchthavens erg populair, omdat het soms sneller en goedkoper is dan vliegen vanaf drukke luchthavens als Schiphol en Eindhoven Airport. Met de nieuwe shuttlebusverbinding wordt het nog aantrekkelijker om te vliegen vanaf België.

Vliegen vanaf België

De drukte op de Nederlandse luchthavens zorgt ervoor dat de populariteit van Belgische luchthavens onder Nederlanders groeit. Loont het dus om vluchten te vergelijken die vertrekken vanaf Belgische luchthavens? Het antwoord is, ja! Business Insider vergeleek de prijzen voor vliegreizen naar zeven grote steden met vertrek vanaf Schiphol en andere luchthavens binnen een straal van 250 kilometer vanaf de grens. En de prijsverschillen kunnen enorm zijn. In sommige gevallen ben je zelfs bijna dubbel zo duur uit als je vanaf Schiphol vertrekt. Zelfs na aftrek van extra reis- en parkeerkosten, loont het soms om uit te wijken naar een ander vliegveld.

Comfortabel en efficiënt reizen

De nieuwe shuttlebuslijn, die eind april van start is gegaan, is ontworpen om het reizen comfortabeler en efficiënter te maken. Neem bijvoorbeeld eenvoudig de bus Antwerpen – Zaventem en profiteer van diverse voordelen. Zoals inclusief maximaal 4 stuks bagage per ticket, flexibele tickets met gratis annulering tot 6 uur voor vertrek en de mogelijkheid om het ticket te gebruiken voor twee shuttles vóór en na de geboekte rit, moderne voorzieningen zoals gratis wifi, USB-aansluitingen, toiletten aan boord en ruime beenruimte, evenals consistente stiptheid en talrijke dagelijkse vertrekken afgestemd op vluchtschema’s, zodat reizigers nooit een vlucht missen.

De bushalte in Antwerpen bevindt zich op Franklin Rooseveltplaats 2000, halteplaats B5. De bussen bieden directe drop-off voor de terminal op zowel de luchthaven van Zaventem als de luchthaven van Charleroi. De introductie van deze dienst betekent een aanzienlijke verbetering van de regionale transportinfrastructuur, waarbij de toegankelijkheid tot wereldwijde bestemmingen wordt vergroot en een naadloze reiservaring voor passagiers wordt gewaarborgd. Startprijzen voor online boekingen vanuit Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem beginnen vanaf €9,99 en Antwerpen naar Charleroi begint bij € 18,99.

Voordelig vliegen

Het vinden van een voordelige vlucht kan een uitdaging zijn, maar met een paar slimme tips kun je aanzienlijk besparen. Het is raadzaam om flexibel te zijn met je reisdata en op verschillende dagen van de week te zoeken, omdat de prijzen kunnen variëren. Daarnaast is het vergelijken van vluchten vanaf verschillende luchthavens een effectieve manier om de beste deals te vinden. Je kunt de tarieven van vluchten vanaf de luchthavens van Zaventem, Charleroi eenvoudig vergelijken via bijvoorbeeld Google Flights of Cheaptickets.