10 tips voor een stressvrije verhuizing

Of er nu sprake van woningnood is of niet, uit cijfers van het CBS blijkt dat de zomer een periode is waarbij meestal iets meer mensen verhuizen. Het maakt niet uit of je nu naar een nieuw huis verhuist of je kantoor verplaatst, meestal geldt: hoe beter de voorbereiding, hoe minder stress. Wij hebben 10 tips op een rijtje gezet.

1. Begin vroeg met plannen

Een van de belangrijkste tips voor een succesvolle verhuizing is om vroeg te beginnen met plannen. Maak een gedetailleerd schema van alles wat gedaan moet worden, van het inpakken van je spullen tot het regelen van vervoer. Door vroeg te beginnen, kun je last-minute stress vermijden en ervoor zorgen dat alles op tijd klaar is.

2. Maak een inventarislijst

Voordat je begint met inpakken, is het handig om een inventarislijst te maken. Dit helpt je om overzicht te houden van al je bezittingen en maakt het gemakkelijker om alles terug te vinden nadat je bent verhuisd. Noteer wat er in elke verhuisdoos zit en label de dozen duidelijk.

3. Gebruik de juiste verpakkingsmaterialen

Het gebruik van de juiste verpakkingsmaterialen is cruciaal om je spullen veilig te houden tijdens de verhuizing. Zorg voor stevige verhuisdozen in verschillende maten, bubbeltjesplastic, inpakpapier, en stevige tape. Deze materialen beschermen je bezittingen tegen beschadigingen en zorgen ervoor dat alles veilig op zijn bestemming aankomt.

4. Pak systematisch in

Begin met het inpakken van de spullen die je het minst vaak gebruikt. Dit kunnen seizoensgebonden items zijn, boeken, of decoratieve objecten. Werk kamer voor kamer en label elke verhuisdoos met de inhoud en de kamer waar deze naartoe moet. Dit maakt het uitpakken in je nieuwe huis een stuk eenvoudiger.

5. Zorg voor essentiële benodigdheden

Maak een aparte doos of tas met essentiële items die je de eerste paar dagen na de verhuizing nodig zult hebben. Dit kunnen spullen zijn zoals toiletartikelen, kleding, belangrijke documenten, opladers en basis keukengerei. Het is handig om deze items bij de hand te hebben zonder door dozen te hoeven zoeken.

6. Bescherm breekbare items

Breekbare items zoals glaswerk, porselein en elektronica vereisen extra zorg tijdens het inpakken. Gebruik voldoende bubbeltjesplastic en inpakpapier om deze items te beschermen. Plaats ze in kleinere verhuisdozen en markeer deze duidelijk als “breekbaar” zodat ze met extra voorzichtigheid behandeld worden.

7. Demonteer grote meubels

Om ruimte te besparen en te voorkomen dat grote meubels beschadigd raken, is het verstandig om deze waar mogelijk te demonteren. Bewaar schroeven en andere kleine onderdelen in gelabelde zakjes en plak deze op de bijbehorende meubelstukken. Dit maakt het weer in elkaar zetten in je nieuwe huis een stuk eenvoudiger.

8. Regel vervoer tijdig

Of je nu een verhuisbedrijf inschakelt of zelf een vrachtwagen huurt, zorg ervoor dat je dit ruim van tevoren regelt. Verhuisbedrijven kunnen snel volgeboekt zijn, vooral tijdens drukke verhuisperiodes. Door dit op tijd te regelen, voorkom je onverwachte problemen en vertragingen.

9. Informeer belangrijke instanties

Vergeet niet om belangrijke instanties en bedrijven op de hoogte te stellen van je verhuizing. Dit omvat je werkgever, de bank, verzekeringsmaatschappijen, en abonnementen zoals kranten en tijdschriften. Het is ook belangrijk om je adreswijziging door te geven aan de gemeente.

10. Vraag hulp waar nodig

Verhuizen is een grote klus, en het is helemaal prima om hulp te vragen. Of het nu vrienden, familie, of professionele verhuizers zijn, extra handen kunnen het proces aanzienlijk versnellen en gemakkelijker maken. Als je deze zomer dus (net zoals veel andere Nederlanders) gaat verhuizen, zorg er dan voor dat je helpers op tijd regelt en hen van tevoren informeert over hun taken.