Veel regen? Zo voorkom je wateroverlast

Hoewel dijken en gemalen hun werk goed doen, zijn er steeds vaker intense regenbuien die voor lokale wateroverlast zorgen. Nu het water in Duitsland op veel plekken hoog staat, beginnen ook in Nederland de zorgen. Wat als we, net zoals in 2021, weer last krijgen van extreem weer en overstromingen? Gelukkig kun je zelf ook een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen.

Creëer een regenbestendige tuin

Een van de beste manieren om wateroverlast te voorkomen, is door je tuin in te richten als een regenbestendige tuin. Dit houdt in dat je gebruik maakt van waterdoorlatende materialen en planten die veel water kunnen opnemen. Door een deel van je bestrating te vervangen door grind of gras, help je water om sneller in de grond te trekken. Als je toch tegels wilt gebruiken, kies dan voor waterdoorlatende varianten. Daarnaast kun je planten kiezen met een diep wortelstelsel die veel water kunnen vasthouden, zoals siergrassen en vaste planten.

Installeer regenwateropvangsystemen

Regenwateropvangsystemen zijn een effectieve manier om overtollig regenwater te beheren. Plaats bijvoorbeeld regentonnen aan de afvoerpijpen van je dakgoot. Dit water kun je later gebruiken voor je tuin, wat niet alleen wateroverlast vermindert, maar ook water bespaart. Voor een meer duurzame oplossing kun je een groendak overwegen. Dit is een dak bedekt met vegetatie dat regenwater absorbeert en vertraagt voordat het in het afvoersysteem terechtkomt. Voor wie meer ruimte heeft, kunnen ondergrondse regenwaterreservoirs een oplossing bieden. Deze systemen vangen grote hoeveelheden regenwater op en geven het langzaam vrij in de grond. Mocht je nu last hebben van overmatig veel water, dan kun je een dompelpomp bestellen.

Verbeter de afwatering

Goede afwatering is cruciaal om wateroverlast te voorkomen. Het installeren van draineerbuizen in je tuin helpt water sneller af te voeren naar plekken waar het geen schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat oppervlakken rond je huis afhellen van de fundering, zodat water zich niet verzamelt tegen je huis en mogelijk schade veroorzaakt. Voor grotere gebieden kunnen geuldrainages helpen. Dit zijn ondiepe greppels die overtollig water naar een afvoerpunt leiden. Je kunt ook een waterpomp kopen om water af te voeren wanneer het veel heeft geregend.

Onderhoud en controleer regelmatig

Regelmatig onderhoud is essentieel om ervoor te zorgen dat alle waterbeheersystemen naar behoren werken. Maak dakgoten en afvoerpijpen regelmatig schoon om verstoppingen te voorkomen, want bladeren en vuil kunnen ervoor zorgen dat water niet goed wordt afgevoerd. Controleer of alle afvoeren vrij zijn van verstoppingen en goed werken, zowel binnen als buiten. Zorg ervoor dat je dak in goede staat is en geen lekkages vertoont, want een lekkend dak kan tijdens hevige regenval veel problemen veroorzaken.

Pas je binnenomgeving aan

Naast maatregelen buitenshuis zijn er ook enkele aanpassingen die je binnenshuis kunt doen om schade door wateroverlast te beperken. Plaats waardevolle spullen en elektronica op hogere planken of kasten om schade door overstromingen te voorkomen. Gebruik waterdichte opbergboxen voor spullen die gevoelig zijn voor waterschade. Voor kelders en laaggelegen ruimtes kan een pomp een nuttige investering zijn; zorg ervoor dat deze regelmatig wordt gecontroleerd en goed werkt.

Risico’s verminderen

Wateroverlast door hevige regenval is een groeiend probleem, maar met de juiste maatregelen kun je de risico’s aanzienlijk verminderen. Met een proactieve benadering blijf je droge voeten houden, ongeacht hoeveel regen er valt. Zo voorkom je vervelende situaties met veel schade, zoals in Limburg in 2021 het geval was.