Steeds meer gemeenten maken elektrisch varen verplicht: dit betekent het

Ga jij graag met een traditionele motorboot het water op? Dan is de kans groot dat jij die motor binnenkort in moet ruilen voor een elektrisch alternatief. Steeds meer gemeenten maken namelijk de overstap naar elektrisch varen verplicht. Met 2025 als cruciaal jaar voor de implementatie van deze regel in Amsterdam, is de verschuiving naar elektrisch varen meer dan een trend; het is een noodzakelijke stap naar een duurzame toekomst.

Amsterdam: voorloper in elektrisch varen

Amsterdam neemt een gedurfde stap in de richting van een uitstootvrije toekomst. Vanaf 2025 mogen boten in de historische binnenstad enkel elektrisch varen. Zo heeft de gemeente Amsterdam al geïnvesteerd in de nodige infrastructuur om deze overgang soepel te laten verlopen en zijn er zelfs al diverse laadpunten geïnstalleerd. Ideaal voor booteigenaren, want dan kunnen zij hun motoren gemakkelijk opladen op plekken als de Keizersgracht, Herengracht en de Prinsengracht.

De stille innovator

Amersfoort mag dan kleiner zijn dan Amsterdam, maar als het op elektrisch varen aankomt, doet de stad zeker niet onder van onze hoofdstad. Sterker nog: in tegenstelling tot Amsterdam is het in Amersfoort al sinds 2020 verplicht om elektrisch te varen. De stad vormt het perfecte voorbeeld dat het mogelijk is om in een korte tijd snel en effectief over te stappen naar een duurzame waterweg. En daar kunnen vele steden nog het voorbeeld aan nemen.

Waarom we massaal kiezen voor elektrisch

Leuk dat elektrisch varen, maar wat maakt nu écht het verschil? Het zal je verbazen. De voordelen van elektrisch varen zijn talrijk. Zo draagt het bij aan een significante vermindering van luchtvervuiling, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving van inwoners in de stad én bezoekers die willen genieten van een schone atmosfeer. Daarnaast is een groot voordeel van elektrisch varen dat het zorgt voor minder geluidsoverlast op het water.

Zeker op de lange termijn kan elektrisch varen kostenefficiënt zijn. Hoewel de initiële investering hoog is, zijn de kosten van het onderhoud en brandstof aanzienlijk lager. Uiteindelijk zal dit voor de gebruikers dus echt een verschil maken.

Elektrische buitenboord motoren voor bestaande boten

Gelukkig hoeft de elektrische wet- en regelgeving niet te betekenen dat bestaande boten afgeschreven zijn. Zo kunnen booteigenaren hun bestaande vaartuig eenvoudig ombouwen met een elektrische buitenboordmotor, die vaak – zonder teveel moeite – op bestaande boten geïnstalleerd worden. Dit maakt de overgang naar elektrisch varen een stuk eenvoudiger. En een bijkomend voordeel? De elektrische buitenboordmotor is niet alleen milieuvriendelijk, maar draagt ook nog eens bij aan het vaarplezier dankzij haar stille en efficiënte karakter.

Elektrisch varen als groeiende trend

De talrijke voordelen hebben als gevolg dat het elektrisch varen steeds populairder wordt. In Friesland zijn er bijvoorbeeld verschillende ‘elecric only’ vaarrroutes en de Biesbosch wil voor 2030 speciale delen afsluiten voor vaartuigen met een verbrandingsmotor. Deze groeiende trend helpt om de prachtige natuurlijke omgeving te beschermen en misschien belangrijker: te behouden voor toekomstige generaties.

De uitdagingen van elektrisch varen

Iedere overgang kent weerstand. Zo ook de overstap naar elektrisch varen. Booteigenaren stuiten op diverse uitdagingen, zoals de gebrekkige infrastructuur voor het opladen waardoor ze zorgvuldig moeten plannen waar en wanneer zij hun accu’s moeten opladen. Zeker bij langere tochten komt dit probleem regelmatig om te hoek kijken. En zeker in combinatie met de hoge initiële investering van de elektrische motor is het logisch dat het elektrisch varen niet altijd als even aantrekkelijk gezien wordt.

Elektrisch varen voor iedereen: is dit de toekomst?

Zeker nu steeds meer gemeenten overstappen naar elektrisch varen ziet de toekomst er rooskleurig uit. De verwachting is dat veel steden en dorpen het voorbeeld van Amersfoort en Amsterdam zullen volgen. Voor booteigenaren bieden bedrijven zoals Bootman – specialist in elektrisch varen – een cruciale rol. Met hun hulp kunnen booteigenaren niet alleen hun bijdrage leveren aan een schonere en stillere omgeving, maar ook profiteren van de vele voordelen die elektrisch varen te bieden heeft. De webshop biedt talrijke mogelijkheden om met een elektrisch vaartuig het water op te gaan en heeft alle kennis in huis om booteigenaren op een deskundige manier te adviseren over de beste mogelijkheden.

En als booteigenaren de overstap niet willen maken? Dan wacht hen in de toekomst waarschijnlijk een fikse boete. Gemeenten hebben namelijk aangekondigd dat zij strenger zullen toezien op het naleven van de regels. En dat markeert een zeer belangrijke verschuiving naar een duurzame mobiliteit in Nederland.