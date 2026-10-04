Déze naam kroont zichzelf tot populairste viervoeter op dierendag

Een extra snoepje, een nieuw speeltje of een lange boswandeling: onze honden en katten worden op 4 oktober extra verwend. Maar hoe noemen we al die harige gezinsleden eigenlijk? Uit een overzicht van de populairste huisdierennamen blijkt dat één specifieke naam met kop en staart boven de rest uitsteekt.

Kattenklassiekers en Disney-nostalgie

Bij de katten voert Luna overtuigd de lijst aan. De invloed van populaire cultuur is ook duidelijk zichtbaar direct achter de koploper met Simba en Nala op de tweede en derde plek. Blijkbaar roept de gemiddelde katteneigenaar graag een vleugje The Lion King door de woonkamer. De top vijf wordt compleet gemaakt door de speelse namen Coco en Pip.

De populairste hondennamen op een rij

Kijken we naar de honden, dan zien we dezelfde naam op de eerste plaats. Luna spant ook hier de kroon, op de voet gevolgd door het knuffelig klinkende Teddy en de tijdloze klassieker Max. Ook Bella en Pip vallen in de smaak en staan stevig in de top vijf.

Gedeelde favorieten en korte namen

Opvallend is dat hond- en katteneigenaren vaak in dezelfde vijver vissen. Namen als Luna, Pip, Bella, Charlie en Ollie doen het bij beide diersoorten ontzettend goed. Daarnaast valt op dat we houden van korte, krachtige namen met vaak één of twee lettergrepen. Wel zo handig als je je maatje roept in het park of voor het avondeten.