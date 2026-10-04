Déze naam kroont zichzelf tot populairste viervoeter op dierendag

Een extra snoepje, een nieuw speeltje
of een lange boswandeling: onze honden en katten worden op 4 oktober
extra verwend. Maar hoe noemen we al die harige gezinsleden
eigenlijk? Uit een overzicht van de populairste huisdierennamen
blijkt dat één specifieke naam met kop en staart boven de rest
uitsteekt.
Kattenklassiekers
en Disney-nostalgie
Bij de katten voert Luna overtuigd de
lijst aan. De invloed van populaire cultuur is ook duidelijk
zichtbaar direct achter de koploper met Simba en Nala op de tweede en
derde plek. Blijkbaar roept de gemiddelde katteneigenaar graag een
vleugje The Lion King door de woonkamer. De top vijf wordt compleet
gemaakt door de speelse namen Coco en Pip.
De
populairste hondennamen op een rij
Kijken we naar de honden, dan zien we
dezelfde naam op de eerste plaats. Luna spant ook hier de kroon, op
de voet gevolgd door het knuffelig klinkende Teddy en de tijdloze
klassieker Max. Ook Bella en Pip vallen in de smaak en staan stevig
in de top vijf.
Gedeelde
favorieten en korte namen
Opvallend is dat hond- en
katteneigenaren vaak in dezelfde vijver vissen. Namen als Luna, Pip,
Bella, Charlie en Ollie doen het bij beide diersoorten ontzettend
goed. Daarnaast valt op dat we houden van korte, krachtige namen met
vaak één of twee lettergrepen. Wel zo handig als je je maatje roept
in het park of voor het avondeten.
Dierendag is het perfecte moment om
stil te staan bij de zorg en het geluk van je huisdier. Of je nu een
Luna, Max of Gizmo in huis hebt rondlopen: goede verzorging staat
voorop. Veel baasjes kiezen er rond deze periode voor om de zorg goed
te regelen met een hondenverzekering
of een passende kattenverzekering
,
zodat ze onbezorgd kunnen genieten van hun viervoeter.