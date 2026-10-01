Fit blijven: zes praktische tips die ook in een drukke week passen

Nu de dagen korter worden, is het verleidelijk om bewegen uit te stellen tot je meer tijd of zin hebt. Maar fitter worden vraagt geen perfect trainingsschema. Een paar gewoonten die je elke week kunt herhalen, leveren meer op dan een fanatieke start die na tien dagen strandt. Deze zes tips helpen je een routine te maken die bij je dagelijks leven past.

Een eigen routine ziet er voor iedereen anders uit. Masters-wereldkampioene mountainbike Manon Hooijschuur combineert bijvoorbeeld trainen met aandacht voor eten en rust. Ze noemt shilajit het geheime wapen in haar persoonlijke routine. Ook Shilajit Mumijo Resin kopen ? Op de website van Spiruella lees je meer over de voordelen.

1. Maak bewegen een afspraak

Zet wandelen, fietsen of sporten in je agenda zoals je een afspraak met een ander zou noteren. Kies liever drie haalbare momenten dan een ambitieus plan waarvoor je elke dag tijd moet vinden. Volwassenen krijgen het advies om wekelijks minstens 150 minuten matig of zwaar intensief te bewegen, verdeeld over meerdere dagen. Vijf stevige wandelingen van een halfuur brengen je al bij dat aantal minuten.

2. Bouw ook kracht op

Naast beweging adviseren de Nederlandse beweegrichtlijnen minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. Dat kan met oefeningen thuis, krachttraining of bijvoorbeeld dansen. Begin op een niveau dat bij je past en laat de oefeningen geleidelijk zwaarder worden. Een vaste dag maakt beginnen eenvoudiger.

3. Onderbreek lange zitdagen

Een training in de avond is prettig, maar kijk ook naar de uren ervoor. Sta tijdens je werk af en toe op, loop een stukje na de lunch of neem de trap. De beweegrichtlijnen adviseren om veel stilzitten te voorkomen. Haal bijvoorbeeld zelf een glas water.

4. Eet regelmatig en gevarieerd

Wie fitter wil worden, hoeft niet meteen zijn hele menu om te gooien. Begin bijvoorbeeld met een ontbijt of lunch die je goed vult en voeg vaker groente en fruit toe. Zorg ook dat je iets bruikbaars in huis hebt voor drukke dagen. Supplementen zijn geen vervanging voor gevarieerde voeding; kijk eerst of de basis van je eetpatroon werkt.

5. Plan rust net zo bewust

Slaap en herstel verdienen een plek naast inspanning. Merk je dat een zware training vandaag te veel is, kies dan voor een rustige wandeling en pak je schema daarna weer op. Fit blijven betekent ook dat je een routine kunt aanpassen zonder haar helemaal los te laten. Een haalbaar plan houdt rekening met dagen waarop je minder energie hebt.

6. Maak de volgende stap eenvoudig

Leg je schoenen klaar, spreek met iemand af of kies een route vanaf je voordeur. Hoe minder voorbereiding een activiteit vraagt, hoe groter de kans dat je eraan begint. Kies deze week één tip en probeer die een paar keer uit. Werkt het? Voeg dan pas iets nieuws toe. Zo wordt fitter worden geen tijdelijk project, maar iets wat in je gewone week past.