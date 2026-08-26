Fans van Assassin's Creed kunnen de komende tijd een opvallende naam tegenkomen rond hun favoriete games. Philips Ambilight TV en Ubisoft gaan in Europa samenwerken. Philips wordt tot en met december 2027 de officiële 'Immersive TV Partner' van Assassin's Creed. De samenwerking moet de werelden uit de populaire games letterlijk verder de woonkamer in brengen.

De samenwerking wordt woensdag aangekondigd tijdens Gamescom in Keulen en draait vooral om de steeds belangrijkere rol die televisies spelen bij console-gaming. Philips wil daarbij zijn Ambilight-technologie koppelen aan de filmische en historische werelden waar Assassin's Creed om bekendstaat.

Assassin's Creed en Philips slaan handen ineen

Assassin's Creed behoort tot de grootste gamefranchises ter wereld. Sinds de eerste game in 2007 verschenen wereldwijd meer dan 230 miljoen verkochte exemplaren. De serie staat vooral bekend om grote historische spelwerelden waarin spelers onder meer steden, tempels en slagvelden kunnen verkennen.

Juist die visuele werelden maken de franchise volgens beide bedrijven geschikt voor de samenwerking. Ambilight projecteert kleuren van het televisiescherm op de muur achter de tv. Daardoor lijkt het beeld optisch verder te lopen dan alleen het scherm.

Philips heeft daarnaast AmbiScape ontwikkeld. Daarmee kan het lichteffect worden uitgebreid naar slimme verlichting in de kamer. De techniek kan onder meer samenwerken met verlichting van Philips Hue, WiZ, IKEA en Nanoleaf.

Gaming-tv wordt steeds belangrijker

Achter de samenwerking zit tegelijkertijd een bredere ontwikkeling. Televisiefabrikanten richten zich steeds nadrukkelijker op gamers. Een mooie beeldkwaliteit alleen is daarvoor niet meer voldoende.

Voor bezitters van bijvoorbeeld een PlayStation 5, Xbox Series X of gaming-pc spelen zaken als HDMI 2.1, een hoge verversingssnelheid, VRR en een lage inputvertraging een belangrijke rol. HDMI 2.1 maakt onder meer 4K-gaming met hoge framerates mogelijk, terwijl VRR de verversingssnelheid van de televisie afstemt op de game om haperingen en 'screen tearing' te verminderen.

Philips heeft verschillende van die functies in zijn nieuwe televisies verwerkt. Een groot gedeelte van de Ambilight-modellen voor 2026 beschikt onder meer over HDMI 2.1, VRR, Game Bar 2.0, Dolby Vision en Dolby Atmos. Afhankelijk van het model is ook ondersteuning aanwezig voor AMD FreeSync of NVIDIA G-SYNC.

Tot 165 Hz op nieuwe Philips OLED-tv's

Een van de modellen waarmee Philips gamers probeert te bereiken is de OLED8-serie. De OLED811 en OLED851 beschikken over vier HDMI 2.1-poorten en ondersteunen 4K VRR tot 165 Hz. De opgegeven input lag bedraagt 8 milliseconden.

Later dit jaar moet de OLED8-serie via een software-update bovendien ondersteuning krijgen voor Dolby Vision 2 Max. De televisies zijn in Nederland en België verkrijgbaar in formaten van 42 tot en met 77 inch.

Wie het nog groter wil aanpakken, kan terecht bij de nieuwe MLED981. Deze RGB MiniLED-tv verschijnt uitsluitend met een beeldformaat van 85 inch en ondersteunt eveneens VRR tot 165 Hz. Philips noemt daarnaast 330 Hz DLG voor snelle gameplay.

Ook betaalbaardere gaming-tv's

De samenwerking met Assassin's Creed beperkt zich niet tot de duurste modellen. Philips positioneert ook de nieuwe generatie van 'The One' als gaming-tv voor een breder publiek.

Deze 4K QLED-serie ondersteunt afhankelijk van de toepassing onder meer VRR tot 144 Hz en 240 Hz DLG. De televisies zijn verkrijgbaar in verschillende formaten van 43 tot en met 75 inch. In oktober moeten bovendien uitvoeringen van 85 en maar liefst 100 inch verschijnen.

Samenwerking duurt tot eind 2027

Gamers gaan de samenwerking tussen de twee merken de komende tijd vaker tegenkomen. Philips Ambilight TV en Assassin's Creed willen gezamenlijke campagnes, bundelacties, releases en productintroducties organiseren.

Daar blijft het niet bij. De merken zijn onder meer samen aanwezig rond Gamescom en willen later dit jaar ook samenwerken tijdens Heroes Dutch Comic Con in Utrecht.

Daarmee krijgt de strijd om de gamer ook buiten de spelcomputer een nieuwe dimensie. Waar Sony en Microsoft strijden om consoles en gameontwikkelaars om de populairste titels, proberen televisiefabrikanten ondertussen de plek vóór de bank te veroveren. Philips zet daarvoor nu een van de bekendste gamefranchises ter wereld in.

Bron: TP Vision / Philips Ambilight TV