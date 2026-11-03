Nieuwe Europese eisen voor kranen en douchekoppen vanaf 2027: bestaande kranen kunnen blijven hangen

Nederland stapt over op één Europees systeem voor materialen die met drinkwater in aanraking komen. Volgens het RIVM gelden de nieuwe eisen voor nieuwe producten vanaf 1 januari 2027. Het Kiwa Water Mark wordt geleidelijk vervangen door een Europees keurmerk. Producten die al een Kiwa Water Mark hebben, hebben tot uiterlijk 1 januari 2033 de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Het Drinkwaterbesluit is in juni 2026 aangepast om de Europese drinkwaterrichtlijn uit te voeren.

Geen reden tot zorg

In de bronnen van het RIVM en de branche is geen verplichting te vinden om bestaande kranen te vervangen. De regels gaan over producten die op de markt komen. Daarom ligt de zorg bij fabrikanten en verkopers, niet bij de koper.

Wie toch nieuwe douchekranen of een nieuwe douchekop zoekt, vindt bij Sani4Comfort.nl de nieuwste series. Die hebben onder meer een cold-start, een PVD-coating en kleuren zoals bruin brons.

Minder woorden, meer cijfers

Sinds 27 september 2026 gelden nieuwe Europese regels tegen misleidende duurzaamheidsclaims, met de ACM als toezichthouder. Algemene termen als “milieuvriendelijk”, “groen” en “eco” mogen niet meer zonder aantoonbaar bewijs. Specifieke claims mogen wel, als de onderbouwing erbij staat.

In de sanitairbranche is dat al te merken. “Termen als eco, milieuvriendelijk en energiezuinig zeggen een klant eigenlijk niets”, zegt Devin, eigenaar van Sani4Comfort. “Onze leveranciers gebruiken ze steeds minder. Ze vermelden liever hoeveel liter een product per minuut gebruikt en welke techniek daar onder zit. Ook Michel van Versa Groep vertelde mij dat zij die woorden niet meer gebruiken. Dat maakt het voor de klant makkelijker om zelf te vergelijken.”

Zo vergelijk je zelf

Kijk naar de liters per minuut. In de branche geldt een douchekop die 7,2 liter per minuut of minder doorlaat als waterbesparend. Bij vijf minuten douchen is dat 36 liter. In berichtgeving over de landelijke douchecampagne wordt voor een gemiddelde douchekop zo’n 45 liter per vijf minuten genoemd, ongeveer 9 liter per minuut. Het verschil is dus ongeveer 9 liter per douchebeurt.

Ook de techniek zegt iets. Een luchtmenging in de uitloop (perlator) vervangt een deel van het water door lucht. Een kraan met cold-start geeft in de middenstand alleen koud water, zodat het warmwatertoestel niet onnodig aanslaat bij een korte beurt. Hoeveel dat scheelt, hangt af van hoe je de kraan gebruikt.

Dit bericht is gebaseerd op openbare bronnen en is algemene informatie.

Bronnen: RIVM (materialen en chemicaliën in contact met drinkwater), Technische Unie (nieuwe drinkwaterregels), Staatsblad 2026, 297, ACM en juridische toelichting op de EU-regels voor duurzaamheidsclaims, branche-informatie over waterbesparende douchekoppen, Rijksoverheid en Hart van Nederland (waterverbruik en douchen), Stimular (waterbesparende kranen).