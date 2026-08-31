Spanje blijft populair: waarom Alicante ook buiten de zomer een aantrekkelijke bestemming is

Voor veel Nederlanders eindigt de vakantie niet zodra de zomer voorbij is. Juist in september en oktober kan Spanje een aantrekkelijke bestemming zijn voor wie nog even wil genieten van zon, terrasjes en een ontspannen sfeer. De drukte van het hoogseizoen neemt af, terwijl aan de Costa Blanca vaak nog aangename temperaturen te vinden zijn. Daarmee is Alicante interessant voor zowel een korte stedentrip als een langere vakantie.

Zon, stad en zee

Alicante ligt aan de Costa Blanca en heeft daardoor verschillende ingrediënten voor een vakantie binnen handbereik. De stad heeft een historisch centrum, brede boulevards en stranden, maar ook veel mogelijkheden om uitgebreid te eten en drinken. Wie vanuit Nederland wil vertrekken, kan bijvoorbeeld kijken naar vluchten Eindhoven Alicante . Een rechtstreekse vlucht maakt het mogelijk om relatief snel van de Nederlandse herfst naar de Spaanse zon te reizen.

Een van de bekendste plekken in de stad is het Castillo de Santa Bárbara. Het eeuwenoude kasteel ligt hoog boven Alicante en biedt uitzicht over de stad en de Middellandse Zee. Wie liever op zeeniveau blijft, kan terecht op Playa del Postiguet, een stadsstrand dat op loopafstand van het centrum ligt. Daardoor is het eenvoudig om een stranddag te combineren met een bezoek aan de binnenstad.

Minder drukte, meer ruimte

Een belangrijk voordeel van reizen buiten het hoogseizoen is de rust. In de zomermaanden kan het aan de Costa Blanca behoorlijk druk zijn, zeker op populaire plekken. In het najaar verandert dat beeld. Terrassen zijn vaak minder vol en bij bezienswaardigheden hoeft minder lang te worden gewacht.

Dat maakt Alicante interessant voor reizigers die liever niet hun hele vakantie vooraf plannen. Een ochtendwandeling door het centrum kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een bezoek aan een museum, waarna er 's middags tijd overblijft voor het strand. Ook een dagtrip naar een plaats in de omgeving behoort tot de mogelijkheden.

Een andere kant van de Costa Blanca

Wie Alicante alleen kent als bestemming voor een zonvakantie, ontdekt tijdens een bezoek buiten het hoogseizoen bovendien een andere kant van de regio. De omgeving leent zich goed voor wandelingen en uitstapjes. In de provincie liggen verschillende plaatsen die ieder hun eigen karakter hebben.

Ook de lokale keuken is een reden om de regio te ontdekken. Rijstgerechten spelen een belangrijke rol in de keuken van de Costa Blanca, terwijl in de kustplaatsen veel verse vis en zeevruchten op de menukaart staan. In het najaar kan daar bovendien rustig de tijd voor worden genomen, zonder dat iedere maaltijd tussen twee strandmomenten moet worden gepland.

Een korte ontsnapping aan de Nederlandse herfst

Voor wie niet direct weken vrij kan nemen, kan Alicante ook geschikt zijn als korte vakantie. Een paar dagen zijn al voldoende om verschillende kanten van de stad te ontdekken. Wie langer blijft, kan de omgeving verder verkennen of meerdere dagen aan het strand doorbrengen.

De combinatie van een relatief korte reistijd, een veelzijdige stad en het aangename klimaat maakt Alicante daarmee interessant voor verschillende soorten reizigers. Terwijl in Nederland de dagen korter en koeler worden, kan aan de Costa Blanca de zomer nog even worden verlengd. Dat maakt het najaar misschien wel een van de interessantste momenten om Spanje opnieuw te ontdekken.