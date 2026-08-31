Spanje blijft populair: waarom Alicante ook buiten de zomer een aantrekkelijke bestemming is

Voor veel Nederlanders eindigt de vakantie niet zodra de zomer
voorbij is. Juist in september en oktober kan Spanje een
aantrekkelijke bestemming zijn voor wie nog even wil genieten van
zon, terrasjes en een ontspannen sfeer. De drukte van het hoogseizoen
neemt af, terwijl aan de Costa Blanca vaak nog aangename temperaturen
te vinden zijn. Daarmee is Alicante interessant voor zowel een korte
stedentrip als een langere vakantie.
Zon, stad en zee
Alicante ligt aan de Costa Blanca en heeft daardoor verschillende
ingrediënten voor een vakantie binnen handbereik. De stad heeft een
historisch centrum, brede boulevards en stranden, maar ook veel
mogelijkheden om uitgebreid te eten en drinken. Wie vanuit Nederland
wil vertrekken, kan bijvoorbeeld kijken naar vluchten
Eindhoven Alicante
. Een rechtstreekse vlucht maakt het
mogelijk om relatief snel van de Nederlandse herfst naar de Spaanse
zon te reizen.
Een van de bekendste plekken in de stad is het Castillo de Santa
Bárbara. Het eeuwenoude kasteel ligt hoog boven Alicante en biedt
uitzicht over de stad en de Middellandse Zee. Wie liever op zeeniveau
blijft, kan terecht op Playa del Postiguet, een stadsstrand dat op
loopafstand van het centrum ligt. Daardoor is het eenvoudig om een
stranddag te combineren met een bezoek aan de binnenstad.
Minder drukte, meer ruimte
Een belangrijk voordeel van reizen buiten het hoogseizoen is de rust.
In de zomermaanden kan het aan de Costa Blanca behoorlijk druk zijn,
zeker op populaire plekken. In het najaar verandert dat beeld.
Terrassen zijn vaak minder vol en bij bezienswaardigheden hoeft
minder lang te worden gewacht.
Dat maakt Alicante interessant voor reizigers die liever niet hun
hele vakantie vooraf plannen. Een ochtendwandeling door het centrum
kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een bezoek aan een museum,
waarna er 's middags tijd overblijft voor het strand. Ook een dagtrip
naar een plaats in de omgeving behoort tot de mogelijkheden.
Een andere kant van de
Costa Blanca
Wie Alicante alleen kent als bestemming voor een zonvakantie, ontdekt
tijdens een bezoek buiten het hoogseizoen bovendien een andere kant
van de regio. De omgeving leent zich goed voor wandelingen en
uitstapjes. In de provincie liggen verschillende plaatsen die ieder
hun eigen karakter hebben.
Ook de lokale keuken is een reden om de regio te ontdekken.
Rijstgerechten spelen een belangrijke rol in de keuken van de Costa
Blanca, terwijl in de kustplaatsen veel verse vis en zeevruchten op
de menukaart staan. In het najaar kan daar bovendien rustig de tijd
voor worden genomen, zonder dat iedere maaltijd tussen twee
strandmomenten moet worden gepland.
Een korte ontsnapping aan
de Nederlandse herfst
Voor wie niet direct weken vrij kan nemen, kan Alicante ook geschikt
zijn als korte vakantie. Een paar dagen zijn al voldoende om
verschillende kanten van de stad te ontdekken. Wie langer blijft, kan
de omgeving verder verkennen of meerdere dagen aan het strand
doorbrengen.
De combinatie van een relatief korte reistijd, een veelzijdige stad
en het aangename klimaat maakt Alicante daarmee interessant voor
verschillende soorten reizigers. Terwijl in Nederland de dagen korter
en koeler worden, kan aan de Costa Blanca de zomer nog even worden
verlengd. Dat maakt het najaar misschien wel een van de
interessantste momenten om Spanje opnieuw te ontdekken.