Hoogste waterstand ooit verwacht in rivier de Roer

De Roer tussen de Duitse grens bij Vlodrop en de monding in de Maas bij Roermond bereikt in de nacht van woensdag op donderdag zijn hoogste waterstand ooit. Volgens de Veiligheidsregio Limburg Noord passeert rond die tijd 180 kuub water per seconde.

Bij eerdere gevallen van hoogwater bereikte de Roer pieken van rond de 120 kuub per seconde. “Door de hevige regenval stijgt het water in de Roer snel”, aldus de veiligheidsregio. “Er wordt een extreem hoge waterstand verwacht.”

De regio roept mensen die in de buurt van de Roer wonen op zich voor te bereiden. Ook roept de regio mensen die er niet wonen, er weg te blijven.

Het buitengebied rond de Roer overstroomt, ook enkele bewoonde plaatsen kunnen onder water lopen. De veiligheidsregio heeft een kaart gepubliceerd met die gebieden.

De gemeente Roerdalen gaat woensdagavond voorzorgsmaatregelen treffen. Waaruit die bestaan is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wanneer de rivier buiten haar oevers treedt.