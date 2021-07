Waterstanden Maas naderen overstromingsniveau jaren ‘90

De Maas bereikt volgens de laatste prognose van Rijkswaterstaat in de nacht van donderdag op vrijdag een niveau dat dicht in de buurt komt van het niveau van de overstromingen in 1993 en 1995. Toen zette de Maas grote delen van Limburg blank.

Volgens RWS bereikt de Maas een piek van 2750 kuub per seconde. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw overstroomde de Maas bij een piek van 3000 kuub. Maar dat was in de winter, en dan staat de Maas altijd wel hoog. In de zomer zijn dit soort hoge standen volgens Waterschap Limburg zeer ongebruikelijk.

“De waterstand is vergelijkbaar met de waterstand van de Maas in 1993, toen de Maas overstroomde”, aldus het schap. “Ondanks de vergelijkbare waterstand is de situatie niet vergelijkbaar met die van 1993 en 1995. De Maas is in de afgelopen tientallen jaren verbreed en er zijn dijken aangelegd, waardoor de Maas meer water aankan dan toen.

Wat toen dus problematisch was, is dat nu al lang niet meer. Desalniettemin zorgt het Waterschap Limburg bij een hoge waterstand van de Maas voor waterkeringen langs de Maas. Dit beperkt de gevolgen die het water kan hebben voor de directe omgeving.”

Rijkswaterstaat stelde overigens rond 21.30 uur de prognoses iets naar beneden bij, en gaat nu uit van ruim 2500 kuub. Dat zou betekenen “dat dit hoogwater een plekje in de top 5 van Maashoogwaters krijgt”, aldus Rijkswaterstaat.

“Let wel: sinds het vorige hoogwater in deze top 5 (dat van januari 1995) zijn er veel maatregelen genomen die de overlast ervan flink moeten verminderen. De gemiddelde herhalingstijd van het niveau van 2500 kuub per seconde is 10 à 20 jaar.”

“Zomerhoogwaters van deze omvang komen maar zelden voor”, aldus Rijkswaterstaat. “In de meetreeks is er één moment geweest waarop de daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter in Maastricht hoger was dan 1000 kuub per seconde en wel tijdens het hoogwater van juli 1980.”