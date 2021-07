Regen trekt weg uit Limburg, het weekend wordt zonnig

Vrijdag kan er in Limburg nog wat regen vallen, maar deze buien zijn voorlopig de laatste, verwacht Weer.nl. Het zuiden van de provincie had dagenlang te maken met zware regenbuien die zorgden voor overstromingen. Het lagedrukgebied dat verantwoordelijk is voor de regen van de laatste dagen, trekt inmiddels naar het zuiden. Op de meeste plaatsen in Nederland blijft het vrijdagmiddag droog en is er een mix van zon en wolkenvelden.

In Limburg heeft de hevige regenval van de afgelopen dagen gezorgd voor enorme overlast. Niet eerder viel er Nederland zoveel neerslag halverwege de maand juli als in de afgelopen dagen. In het dorp Ubachsberg, gemeente Voerendaal, viel zelfs een extreme hoeveelheid van 198 millimeter regen.

Een hogedrukgebied, dat zich vanuit het westen van het land opbouwt, gaat zorgen voor droger zomerweer. Aan de kust kan de zon vrijdagmiddag al flink gaan schijnen. Vrijdagavond en -nacht zijn er opklaringen, maar hier en daar ontstaat nevel, mist of lage bewolking. Zaterdagochtend lost de grijzigheid snel op en is er veel ruimte voor de zon. Het blijft ook droog. Zondag is er in de ochtend in het noorden nog wat bewolking, maar ook daar wordt het later zonnig. Het blijft overal droog en de temperaturen komen uit tussen de 20 en 25 graden.

Na het weekend blijft de zon schijnen, maar zijn er meer wolkenvelden. Maandag en dinsdag zou er uit die bewolking wat regen kunnen vallen.