Honderden lopen mee met stille tocht voor Tanja Groen

Vele honderden mensen met witte rozen in hun handen liepen dinsdagavond in Maastricht mee met een stille tocht voor Tanja Groen, de eerstejaars studente die op de kop af 28 jaar geleden verdween. Vanwege de verwachte drukte hebben Studentenvereniging Circumflex en Stichting De Gouden Tip de tocht in twee groepen opgesplitst.

De eerste groep voor genodigden vertrok om 18.15 uur vanaf de Paardentunnel bij het Apple Park hotel in Maastricht. Daarin liepen ook de ouders van Tanja mee, evenals vrienden en collega‚Äôs van de onlangs vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, onder wie medewerkers van RTL Boulevard. Verder waren aanwezig burgemeester Annemarie Penn van Maastricht, en vertegenwoordigers van het bestuur van de Universiteit Maastricht. In totaal liepen in deze groep zo’n vijfhonderd mensen mee. “Maastricht vergeet Tanja niet”, zei burgemeester Penn voorafgaand aan de tocht. “Dat merk je vandaag heel duidelijk.”

De groep voor andere belangstellenden vertrok om 19.00 uur vanaf het grasveld achter het MVV-stadion. Vanaf 19.00 uur werden er voordrachten gehouden op het Koningsplein, het eindpunt van de tocht.

De 18-jarige Tanja Groen vertrok in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 van een ontgroeningsfeestje van haar studentenvereniging in het centrum van Maastricht naar haar kamer in Gronsveld. Sindsdien is ze spoorloos.

In haar toespraak tot de deelnemers aan de tocht zei dochter Kelly van Peter R. de Vries dat zij met ingang van dinsdag voorzitter is van de stichting De Gouden Tip, die volgens haar inmiddels 1,4 miljoen euro heeft opgehaald. Een miljoen blijft gereserveerd voor de gouden tip in de verdwijning van Tanja, de rest gaat naar andere coldcasezaken.

De moeder van Tanja sprak over de liefde, mooie woorden en het medeleven vande deelnemers aan de stille tocht. “Dit betekent erg veel voor ons”, zei ze. Zij noemde het “hartverwarmend” dat de stichting De Gouden Tip niet opgeeft en riep iedereen die iets weet op zich te melden. “Het is onze diepste wens om haar thuis te brengen. Wij hebben lang genoeg gewacht. Dus alsjeblieft, zeg het als je iets weet!”