Vanaf donderdagmiddag code geel in Limburg wegens onweer

In de provincie Limburg geldt donderdagmiddag vanaf 15.00 uur code geel. In het zuidoosten van het land kunnen zich onweersbuien ontwikkelen, waardoor er kans is op blikseminslag en hagel. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden, aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Naar verwachting is de waarschuwing voor de provincie om 20.00 uur voorbij.

Op vrijdag is code geel van kracht in heel het land tussen 13.00 en 20.00 uur wegens onweer. Ook dan is er kans op hagel en veel neerslag in korte tijd.