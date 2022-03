Aanhoudingen na invallen in Weert en Nederweert om drugslab

De politie heeft dinsdagochtend bij invallen op meerdere plaatsen in Weert en Nederweert drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een crystal-methlab. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zei een woordvoerder van de politie.

Het drugslab werd in de nacht van 29 op 30 juli 2021 aan de Hoogbosweg in Nederweert ontdekt. Volgens de politie ging het om een groot lab waarin per dag meer dan 100 kilo van de zeer verslavende drug werd gemaakt. Dat staat gelijk aan een handelswaarde van één miljoen euro per dag. “Bij verkoop hiervan zou de uiteindelijke straatwaarde daar een veelvoud van zijn”, aldus de woordvoerder.

Een speciale politiedienst, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), is indertijd enkele dagen bezig geweest met het ontmantelen van het lab. De politie zocht vervolgens uit wie er achter dit lab zat. Dat leidde tot de invallen van dinsdag.

De doorzoekingen duren de hele dinsdagochtend. “We zoeken naar verdachten en kijken wat we nog meer aantreffen”, zei de woordvoerder. Zo’n honderd medewerkers van politie en justitie doen hieraan mee.