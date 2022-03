Wilders’ PVV verliest in zijn geboortestad Venlo

De PVV, die vier jaar geleden met vier zetels in de gemeenteraad van Venlo kwam, verliest daar nu flink. De partij kreeg in 2018 nog bijna 10 procent van de stemmen, bij deze gemeenteraadsverkiezingen moet PVV het doen met 6,4 procent in de geboortestad van partijleider en boegbeeld Geert Wilders. De partij komt daarmee uit op twee zetels, blijkt uit de voorlopige uitslagen van de Verkiezingsdienst van het ANP.

De VVD moet ook behoorlijk inleveren en gaat van 14,6 procent in 2018 naar 10,3 procent dit jaar. Ze levert naar verwachting twee van haar zes zetels in. De grootste partij, EENLokaal, wint iets en groeit naar 19,5 procent (acht zetels). De Venlose Senioren Partij komt met vier zetels in de raad. Ook nieuwe partijen DENK en Forum voor Democratie veroveren een zetel.

50PLUS kreeg in 2018 nog drie zetels, maar verdwijnt uit de raad.