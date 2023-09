Limburgse regio tegen plan beperken buitenlandse studenten

De Duits-Nederlandse regio rond Venlo is gekant tegen plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen aan banden te leggen. De regio vreest dat dit de arbeidsmarkt in Limburg en het aangrenzende Duitsland ernstig zal verstoren. Burgemeester Christian Küsters van de grensstad Nettetal wijst erop dat in zijn gemeente zo’n vijfhonderd Duitse studenten wonen, die over de grens in Venlo studeren.

In een brief roept de Euregio Rijn Maas Noord de minister op zijn plannen rond internationale studenten nog eens goed te bekijken. Ook heeft de regio de minister uitgenodigd om een een kijkje in de regio te komen nemen.

“Op Nederlandse universiteiten en hogescholen in het Nederlands-Duitse grensgebied studeren zowel Nederlandse als Duitse studenten, om ze op te leiden voor de (eu)regionale arbeidsmarkt”, schrijft euregio-directeur Maike Hajjoubi. “Het is belangrijk dat ze daar intensief kennis mee maken, zodat ze na hun studie in de grensregio gaan werken, met name omdat wonen en werken hier goed te combineren zijn.” Hij wijst erop dat de situatie er anders is dan in de grote steden, waar een groeiend gebrek aan woonruimte is, zowel tijdens de studie als daarna. “Duitse studenten die bijvoorbeeld bij Fontys Venlo University of Applied Sciences International Business studeren, wonen vaak (goedkoper) in Duitsland en leggen dus ook geen druk op de Nederlandse studentenkamers.”

Maar ook los daarvan pleit de Euregio ervoor om het aantal Duitse studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen niet te beperken. “Het beperken van inschrijvingen uit Europa dient niet het Europees belang,” aldus de euregio. De regio is het wel met de minister eens dat studenten die in Nederland studeren, ook de taal moeten leren.