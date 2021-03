Halsema eert redders kindje in vuilcontainer

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in Amsterdam heeft burgemeester Femke Halsema woensdag kort stilgestaan bij de vondst van het pasgeboren meisje, dat vorige maand werd ontdekt in een vuilcontainer in Zuidoost.

Volgens Halsema is het een “bijzonder meisje” omdat ze “twee keer is geboren. Haar tweede leven begon op 22 februari in Zuidoost. Ze dankt het aan oplettende bewoners van Holendrecht, brandweermensen en ambulancemedewerkers”, aldus Halsema. Ze heeft hen gesproken en zegt dat bij hen “verdriet plaatsmaakt voor het besef dat zich een klein wonder heeft voltrokken, toen het meest weerloze mensje werd gehoord. Namens de stad eer ik haar redders en wens ik haar een leven vol liefde”, aldus de burgemeester.

De minderjarige ouders van de baby meldden zich zelf bij de politie en zijn aangehouden. Volgens de advocaat van de vader dachten ze dat het kindje niet meer leefde. De twee 17-jarigen worden verdacht van kindermoord. De baby is opgenomen in een pleeggezin en zou het goed maken.