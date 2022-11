Amsterdamse motorrijder (20) overleed na achtervolging politie

De 20-jarige motorrijder die dinsdagavond om het leven kwam na een ongeluk in Amsterdam-Zuidoost, werd vlak daarvoor achtervolgd door de politie. De Amsterdammer beging een verkeersovertreding en ging ervandoor toen de politie hem wilde aanspreken. De politie ging erachteraan.

De politie staakte de achtervolging even later naar eigen zeggen wegens de gevaarlijk hoge snelheid van de motorrijder. Kort daarna troffen agenten hem aan de Hoogoorddreef op de grond aan. Hij was tegen iets aangereden en daardoor gevallen. Hij raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen.