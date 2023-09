Geen gewonden na ontploffing bij woning in Amsterdam

Een flatwoning aan de Florijn in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagavond beschadigd geraakt door een ontploffing. Er is onder meer een ruit gesneuveld. Volgens een woordvoerder van de politie is er zwaar vuurwerk bij het huis afgestoken. Niemand is gewond geraakt.

De ontploffing gebeurde rond 21.15 uur. De politie vermoedt dat een groep jongeren die zich misdroegen in de wijk mogelijk verantwoordelijk is voor de explosie. Er is een onderzoek ingesteld, maar tot nu toe heeft de politie geen aanhoudingen verricht.

In meerdere plaatsen in Nederland, waaronder Amsterdam, zijn de laatste tijd geregeld explosies.