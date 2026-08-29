BARNEVELD – 40-45, de Musical heeft vrijdagavond 28
augustus ’26 een feestelijke mijlpaal op bijzondere wijze gevierd. Van de
succesvolle musicalproductie zijn inmiddels 750.000 tickets verkocht, een
indrukwekkend aantal dat letterlijk én figuurlijk op grote hoogte werd
gemarkeerd.
Tijdens de Ballonfiësta Barneveld steeg een deel van de
hoofdcast op in een luchtballon, waar zij onderweg werden verrast met een speciale
award ter ere van deze verkoopmijlpaal.
Aan boord bevonden zich Wolter Weulink, Joep Paddenburg, Niniane Everaert,
Esmée Dekker en Sanne Groenen. Op grote hoogte namen zij namens de volledige
cast en crew de award voor 750.000 verkochte tickets in ontvangst.
De uitreiking gaf de mijlpaal een extra feestelijk karakter. Volgens de
producent is, voor zover bekend, nog niet eerder een award voor een
theaterproductie op zo’n spectaculaire manier uitgereikt.