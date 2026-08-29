BARNEVELD – 40-45, de Musical heeft vrijdagavond 28 augustus ’26 een feestelijke mijlpaal op bijzondere wijze gevierd. Van de succesvolle musicalproductie zijn inmiddels 750.000 tickets verkocht, een indrukwekkend aantal dat letterlijk én figuurlijk op grote hoogte werd gemarkeerd.

Tijdens de Ballonfiësta Barneveld steeg een deel van de hoofdcast op in een luchtballon, waar zij onderweg werden verrast met een speciale award ter ere van deze verkoopmijlpaal. Aan boord bevonden zich Wolter Weulink, Joep Paddenburg, Niniane Everaert, Esmée Dekker en Sanne Groenen. Op grote hoogte namen zij namens de volledige cast en crew de award voor 750.000 verkochte tickets in ontvangst. De uitreiking gaf de mijlpaal een extra feestelijk karakter. Volgens de producent is, voor zover bekend, nog niet eerder een award voor een theaterproductie op zo’n spectaculaire manier uitgereikt.