Taylor Swift doneert 50.000 dollar aan zwaargewonde vrouw

Zangeres Taylor Swift heeft 50.000 dollar gedoneerd aan een vrouw die zwaargewond raakte toen ze drie tieners te hulp schoot na een auto-ongeluk. Dat meldt onder meer Rolling Stone.

De 42-jarige Ashley Taunton stopte in juli op een snelweg in Rhode Island nadat ze een auto van de weg zag raken door de hevige regenval. Terwijl ze de inzittenden hielp, raakte een andere auto in een slip. Taunton duwde een tiener aan de kant en werd vervolgens zelf door de auto geraakt. Ze raakte zwaargewond en moet meerdere operaties ondergaan.

Voor haar en haar gezin werd via GoFundMe een inzamelingsactie opgezet, waaraan Swift 50.000 dollar doneerde. "Ik wens je een zo voorspoedig mogelijk herstel en stuur veel liefs aan je familie", schreef Swift volgens Rolling Stone bij haar donatie.