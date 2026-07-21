Carré en Concertgebouw al twintig jaar absolute favorieten van cultuurpubliek

AMSTERDAM - Koninklijk Theater Carré en het Concertgebouw in Amsterdam zijn al twee decennia de onbetwiste favorieten van het Nederlandse cultuurpubliek. Waar Carré steevast wordt geprezen als de allermooiste locatie voor voorstellingen, krijgt het Concertgebouw al twintig jaar het hoogste rapportcijfer voor de programmering. Samen domineren deze twee Amsterdamse iconen sinds 2006 de top van de ranglijsten. Dit is de belangrijkste uitkomst van de jubileumeditie van het Cultuursector Merkenonderzoek (2006-2026) van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Achter de twee koplopers is er door de jaren heen wel het nodige veranderd in de waardering. Anno 2026 behoren het Nijmeegse Concertgebouw De Vereeniging en het relatief nieuwe Haagse cultuurgebouw Amare tot de mooiste locaties. Twintig jaar geleden namen het Circustheater in Scheveningen en de Stadsschouwburg Amsterdam nog de derde en vierde plaats in. De grandeur van het Circustheater is inmiddels flink geslonken, waardoor het nu niet verder komt dan de dertiende positie. De Stadsschouwburg Amsterdam is door de naamswijziging naar ITA in 2018 zelfs helemaal uit zicht geraakt van het cultuurpubliek.

Circustheater heeft internationale musicalhits nodig voor herstel reputatie

Terwijl de buitenkant van Carré het Nederlandse publiek het meest bekoort, krijgt de programmering van het Concertgebouw het hoogste rapportcijfer. Dat was twintig jaar geleden ook al het geval. Op de komst van de huidige nummer drie, Ziggo Dome, moesten we in 2006 nog zes jaar wachten. Het Circustheater stond destijds op die derde plek wat betreft de inhoud.

Merkadviseur Hendrik Beerda: "De huidige tiende positie laat zien dat het Circustheater op alle fronten is weggezakt in de ogen van de Nederlander. Twintig jaar geleden had het theater een toppositie met internationale succesmusicals als The Lion King en Beauty and the Beast. Om de marktpositie te herstellen, zijn zulke internationale hits in de programmering weer hard nodig."

De mooiste podia van Nederland zijn:

Koninklijk Theater Carré Het Concertgebouw Concertgebouw De Vereeniging Amare Johan Cruijff ArenA GelreDome Koninklijke Schouwburg PHIL Paradiso DeLaMar

De podia met de beste programmering zijn:

Het Concertgebouw Koninklijk Theater Carré Ziggo Dome Koninklijke Schouwburg Johan Cruijff ArenA Stadsschouwburg De Harmonie De Lawei Musis Theater aan de Parade AFAS Circustheater Scheveningen

Onderzoek onder 163.000 respondenten sinds 2006

Het Cultuursector Merkenonderzoek brengt jaarlijks de reputatie van alle Nederlandse cultuurinstellingen in kaart. Sinds de start in 2006 zijn in totaal 163.000 respondenten ondervraagd. Het onderzoek wordt volledig in eigen beheer uitgevoerd, zonder opdrachtgevers of andere belanghebbenden, wat de onafhankelijkheid van de resultaten garandeert.