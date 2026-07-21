Carré en Concertgebouw al twintig jaar absolute favorieten van cultuurpubliek

AMSTERDAM - Koninklijk
Theater Carré en het Concertgebouw in Amsterdam zijn al twee decennia de onbetwiste
favorieten van het Nederlandse cultuurpubliek. Waar Carré steevast wordt
geprezen als de allermooiste locatie voor voorstellingen, krijgt het
Concertgebouw al twintig jaar het hoogste rapportcijfer voor de programmering.
Samen domineren deze twee Amsterdamse iconen sinds 2006 de top van de
ranglijsten. Dit is de belangrijkste uitkomst van de jubileumeditie van het
Cultuursector Merkenonderzoek (2006-2026) van Hendrik Beerda Brand Consultancy.
Achter de
twee koplopers is er door de jaren heen wel het nodige veranderd in de
waardering. Anno 2026 behoren het Nijmeegse Concertgebouw De Vereeniging en het
relatief nieuwe Haagse cultuurgebouw Amare tot de mooiste locaties. Twintig
jaar geleden namen het Circustheater in Scheveningen en de Stadsschouwburg
Amsterdam nog de derde en vierde plaats in. De grandeur van het Circustheater
is inmiddels flink geslonken, waardoor het nu niet verder komt dan de dertiende
positie. De Stadsschouwburg Amsterdam is door de naamswijziging naar ITA in
2018 zelfs helemaal uit zicht geraakt van het cultuurpubliek.
Circustheater
heeft internationale musicalhits nodig voor herstel reputatie
Terwijl de
buitenkant van Carré het Nederlandse publiek het meest bekoort, krijgt de
programmering van het Concertgebouw het hoogste rapportcijfer. Dat was twintig
jaar geleden ook al het geval. Op de komst van de huidige nummer drie, Ziggo
Dome, moesten we in 2006 nog zes jaar wachten. Het Circustheater stond destijds
op die derde plek wat betreft de inhoud.
Merkadviseur
Hendrik Beerda: "De huidige tiende positie laat zien dat het Circustheater op
alle fronten is weggezakt in de ogen van de Nederlander. Twintig jaar geleden
had het theater een toppositie met internationale succesmusicals als The Lion
King en Beauty and the Beast. Om de marktpositie te herstellen, zijn zulke
internationale hits in de programmering weer hard nodig."
De mooiste
podia van Nederland zijn:
- Koninklijk Theater Carré
- Het Concertgebouw
- Concertgebouw De Vereeniging
- Amare
- Johan Cruijff ArenA
- GelreDome
- Koninklijke Schouwburg
- PHIL
- Paradiso
- DeLaMar
De podia met de beste programmering zijn:
- Het Concertgebouw
- Koninklijk Theater Carré
- Ziggo Dome
- Koninklijke Schouwburg
- Johan Cruijff ArenA
- Stadsschouwburg De Harmonie
- De Lawei
- Musis
- Theater aan de Parade
- AFAS Circustheater Scheveningen
Onderzoek
onder 163.000 respondenten sinds 2006
Het
Cultuursector Merkenonderzoek brengt jaarlijks de reputatie van alle
Nederlandse cultuurinstellingen in kaart. Sinds de start in 2006 zijn in totaal
163.000 respondenten ondervraagd. Het onderzoek wordt volledig in eigen beheer
uitgevoerd, zonder opdrachtgevers of andere belanghebbenden, wat de
onafhankelijkheid van de resultaten garandeert.