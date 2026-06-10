Mitchel van den Brink en Bart van Heun hebben op een indrukwekkende manier de World Baja Cup in Griekenland gewonnen. Zowel zaterdag als afgelopen dinsdag stond er geen maat op het ijzersterke duo van Eurol Rally Sport.

In Griekenland debuteerde Mitchel in een Can-Am Challenger voor het team van South Racing. Na de twee proeven op zaterdag was al duidelijk dat de jonge Harskamper te snel was voor de concurrenten in de T3-klasse.

De twee klassementsproeven over 163 kilometer werden door Mitchel en Bart afgesloten met een tweede plaats in het algemeen klassement, ruim 3 minuten achter Benediktas Vanagas in een Toyota Hilux (Ultimate, T1+ klasse). In de Challenger klasse bedroeg de voorsprong op Hamed Al Wahaibi (Taurus) al ruim 8 minuten.

Dinsdag kregen Mitchel en Bart op de derde proef de totaal zege in het vizier. Vanagas moest de Toyota aan de kant zetten. Mitchel won de derde proef over 109 kilometer met maar liefst 52 seconden voorsprong op Lionel Baud. De Fransman komt uit voor het X-Raid team in een Mini. (T1+). Op de laatste proef gaf Mitchel slechts 48 seconden toe op de Fransman in de veel sneller rallyauto. Met de tweede plaats werd de overall zege een feit. Mansour Al Helei (SSV) eindigde als tweede algemeen. De eerste T1+ (Baud) is terug te vinden op de zesde plaats.

'Mooie klap uitgedeeld

'Mitchel van den Brink reageerde net na de finish vanzelfsprekend enthousiast. ,,De eerste Baja overall winst is binnen. Daar zijn we natuurlijk superblij mee. We pakken de volle punten voor het kampioenschap. Het is een mooie klap die we uitgedeeld hebben en een goed begin van het seizoen in de World Baja Cup. Complimenten voor South Racing. Dat team heeft echt een topauto gebouwd. Deze T3 kan opboksen tegen de Taurussen en het is mooi dat we met zo’n grote voorsprong hebben gewonnen,’’ aldus de 24-jarige rallyrijder uit Harskamp.

,,Ik ben superblij met Bart, die zoals altijd fantastisch heeft genavigeerd, en met het team van South Racing. Wat er in de rest van seizoen ook gebeurt, dat zien we dan wel weer. Maar deze hebben we mooi in de pocket. Het klopte gewoon. Helemaal perfect zo.’’

De volgende wedstrijd voor de World Baja Cup is van 25 tot en met 28 juni in Italië.

Tekst: Berry Kamphorst

Foto: MCHphoto