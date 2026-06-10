Sydney Sweeney heeft naar eigen zeggen veel werk gestopt in een paaldansscène voor de HBO-serie Euphoria die uiteindelijk nooit werd uitgezonden. Daar baalde de actrice wel een beetje van, zegt ze in een interview met Vanity Fair.

"Ik heb paaldanslessen gevolgd en dat was zo leuk", zegt de 28-jarige Amerikaanse, die in de serie de rol van Cassie speelt. "Moet je je die gekke Cassie op een paal voorstellen, dat was hilarisch."

Een paar dagen voordat de aflevering met de bewuste scène zou worden uitgezonden, kreeg de actrice een telefoontje van bedenker Sam Levinson. Hij vertelde haar dat de scène eruit was geknipt, omdat deze niet bij de aflevering zou passen. Sweeney begreep de beslissing, maar baalde er wel van. "Ik was zeker teleurgesteld. Maar hij zei wel: 'Misschien moeten we het alsnog uitbrengen als behind-the-scenesbeeld of een verwijderde scène.' En ik zei dat hij dat alsjeblieft moest doen, omdat ik er hard voor heb gewerkt."