Mitchel van den Brink koploper in World Baja Cup

Tweede plaats in Aragón levert volle buit op

Mitchel van den Brink en Bart van Heun hebben uitstekende zaken gedaan in de strijd om de winst in de World Baja Cup. Een tweede plaats in de Baja Aragón leverde het maximale aantal punten op.

Het talentvolle duo van Eurol Rally Sport reed in Spanje een degelijke en constante rally. Achter de Portugees Gonçalo Guerreiro, die niet strijdt voor de World Cup, was de volle buit voor de equipe uit Harskamp.

Mitchel van den Brink (24) reageerde logischerwijs opgetogen na afloop van de rally rond Teruel in de Spaanse regio Aragón. ,,We zijn dik tevreden. Een tweede plaats in de Challenger-klasse leverde de volle buit op voor het klassement in de World Baja Cup. In het algemeen klassement van de rally in Aragon eindigden we als vierde achter drie Toyota’s Hilux, die in de T1-klasse uitkomen.’’

De jonge rallyrijder uit Harskamp en zijn navigator uit Nijverdal moesten in Spanje alleen hun meerdere erkennen in de Portugees Guerreiro, die in een lichtere en snelle Taurus het verschil kon maken. Het kon de pret voor het duo, dat in een Can-Am voor het team van South Racing in actie kwam, niet bederven. ,,Voor de punten kan het niet beter. We zijn nu met een paar punten verschil ook koploper in de Challenger-klasse van de World Baja Cup. We kijken met een goed gevoel uit naar de vierde Baja, die we in Portugal rijden.

De Baja in Portugal wordt van 15 tot en met 18 oktober verreden. Daarna volgen de vijfde en zesde ronde in de strijd om het wereldkampioenschap Baja.

Tekst: Eurol Rally Sport • Foto: Eurol Rally Sport