Warme kleuren nemen de keuken over: waarom beige weer helemaal terug is

Wie zijn interieur deze herfst een update wil geven, hoeft niet
meteen grote veranderingen door te voeren. Een andere kleur op de
muur, nieuwe accessoires of een frisse indeling kunnen al veel
verschil maken. Toch zijn er ook ruimtes waar kleur een grotere rol
speelt. De keuken bijvoorbeeld, die de afgelopen jaren steeds meer
onderdeel is geworden van het woongedeelte. Daarbij lijkt de voorkeur
langzaam te verschuiven van koele tinten naar warme, natuurlijke
kleuren.
Van koel naar warm
Waar witte en grijze keukens lange tijd de boventoon voerden, is er
steeds meer aandacht voor aardse tinten. Beige
keukens
sluiten goed aan bij die ontwikkeling. De
kleur heeft een rustige uitstraling en kan tegelijkertijd warmer
aanvoelen dan helder wit of koelgrijs. Daardoor past beige bij de
bredere trend waarin interieurs zachter en huiselijker worden
ingericht.
Dat betekent overigens niet dat wit uit beeld verdwijnt. Moderne
witte keukens
blijven interessant voor wie houdt van
een lichte en rustige basis. Het verschil zit vooral in de manier
waarop de kleur wordt toegepast. Door wit te combineren met hout,
natuursteen of warme verlichting kan ook een witte keuken minder
strak en meer uitnodigend ogen.
De keuken wordt steeds meer
een leefruimte
De veranderende kleurvoorkeur hangt samen met een bredere
ontwikkeling in het interieur. De keuken is voor veel huishoudens
allang niet meer uitsluitend de plek waar maaltijden worden bereid.
Er wordt gewerkt, koffiegedronken, huiswerk gemaakt en uitgebreid met
elkaar gegeten. Daardoor groeit de behoefte aan een keuken die
aansluit bij de sfeer van de rest van het huis.
Warme kleuren kunnen daarbij helpen. Een beige front kan bijvoorbeeld
goed samengaan met houten elementen, terwijl natuursteen of keramiek
voor contrast kan zorgen. Ook accessoires spelen een rol. Met
verlichting, planten, servies en textiel kan de keuken een
persoonlijker karakter krijgen zonder dat de hele ruimte opnieuw
hoeft te worden ingericht.
Niet alleen de kleur
bepaalt de uitstraling
Wie een nieuwe keuken uitzoekt, doet er daarom goed aan om verder te
kijken dan alleen de kleur van de kastdeuren. Ook de afwerking,
handgrepen, het werkblad en de vloer bepalen samen het eindresultaat.
Een rustige kleur kan bijvoorbeeld heel anders ogen met een glanzend
werkblad dan met een matte uitvoering.
Daarnaast is de hoeveelheid natuurlijk licht belangrijk. In een
donkere keuken kunnen warme tinten een knus gevoel geven, terwijl
lichte kleuren in een ruimte met veel daglicht juist extra fris
kunnen ogen. De grootte van de ruimte speelt eveneens mee. Door
kleuren en materialen zorgvuldig op elkaar af te stemmen, kan een
keuken groter, rustiger of juist sfeervoller aanvoelen.
Een trend die verder gaat
dan één seizoen
De populariteit van beige past daarmee in een bredere beweging
richting natuurlijke materialen en warme interieurs. Toch hoeft een
trend niet letterlijk te worden overgenomen. Wie een keuken voor
langere tijd kiest, kan beter uitgaan van de eigen woonstijl en de
eigenschappen van de ruimte. Ook bij het oriënteren op een nieuwe
keuken, bijvoorbeeld bij Nuva Keukens, kan het daarom helpen om niet
alleen naar de kleur van het moment te kijken, maar vooral naar een
combinatie die past bij de woning en persoonlijke smaak.
Een warme kleur kan bovendien jarenlang meegaan wanneer deze wordt
gecombineerd met tijdloze materialen en rustige elementen. Zo
ontstaat een keuken die aansluit bij de huidige interieurtrends, maar
niet na één seizoen alweer gedateerd aanvoelt.