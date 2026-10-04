Mitchel Van den Brink heeft de Rallye du Maroc gewonnen in de truckklasse. De 24-jarige Nederlander hield in de slotetappe de Tsjech Martin Macík achter zich. Het was zijn eerste deelname aan de Rallye du Maroc. Met zijn zege is Van den Brink de jongste truckwinnaar ooit in deze rally.

Terugkeer bij Team de Rooy FPT

Voor Team de Rooy FPT betekent het resultaat een terugkeer op de hoogste trede na hun eerdere zeges dit jaar in de Dakar Rally en de Morocco Desert Challenge. "Ik ben blij om weer terug te zijn bij Team de Rooy FPT. Ze hebben een enorm goede truck gebouwd, waar we super blij mee zijn", zei Van den Brink.

Navigatiefout Macík in slotetappe

De laatste etappe telde een special van 257,3 kilometer. Na 60 kilometer kwam Mitchel de truck van Macík tegen. Net toen hij wilde passeren, reed de Tsjech de verkeerde kant op. Bart van Heun stuurde de bemanning direct de juiste richting in. Daardoor werd het waypoint zonder omweg gevalideerd. "Zo pakten we een mooi voorsprongetje op hem; hij verloor daar een minuut of drie", vertelde Mitchel.

Vooruitblik op de Dakar Rally

Op de vierde etappe na stond hij elke dag voor de concurrentie. Dat sterkt het team in de voorbereiding. Mitchel sluit tevreden af: "We zijn superblij dat we, op gisteren na, iedere dag voor de concurrentie zijn gebleven. We hebben laten zien dat we sneller zijn en dat geeft veel vertrouwen richting Dakar. Deze overwinning smaakt echt naar meer.”

Tekst: Eurol Rally Sport • Foto: Eurol Rally Sport