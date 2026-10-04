Bryan Cranston is nog niet van plan met pensioen te gaan. "Het zou voor mij zijn alsof ik stop met ademhalen", zegt de 70-jarige acteur, bekend van series als Breaking Bad en Malcolm in the Middle, in een interview met People.

"Als acteur, met het leven dat ik gelukkig mag leiden, ben ik niet van plan om te stoppen", vertelt Cranston. "Ik ben niet iemand die op een veranda gaat zitten, alleen maar omdat ik op leeftijd ben. Sommige mensen kunnen niet wachten tot hun pensioen, maar ik zou er niets mee weten te doen."

Cranston hoopt te blijven werken zolang hij kan. "Iemand zei ooit: als alles gezegd en gedaan is en het tijd is om de aarde te verlaten, wil ik helemaal op zijn", vertelt de acteur. "Ik wil volledig op zijn, alsof ik niets meer in mijn tank heb."