René van Kooten en Susan Visser overtuigen in aangrijpende
familiemusical
BARENEVELD, 18 oktober — De nieuwe cast van 40-45, de
Musical, beleefde zondag haar première in de Midden Nederland Hallen in
Barneveld. Met onder anderen René van Kooten, Susan Visser, Esmée Dekker, Ruben
van Keer en Joep Paddenburg werd het een indrukwekkende voorstelling van
hoogstaande kwaliteit.
Een overtuigend ensemble
De volledige cast bestaat uit Joep Paddenburg, Ruben van Keer,
Sanne Groenen, Esmée Dekker, Susan Visser, René van Kooten, Chris Tates en
Dennis Willekens. Het ensemble is zichtbaar goed op elkaar ingespeeld en weet
het verhaal met kracht en overtuiging over te brengen.
René van Kooten en Susan Visser springen eruit
Vooral René van Kooten en Susan Visser maken grote indruk. Van
Kooten vertolkt vader Emiel met veel passie en intensiteit. Zijn spel zorgt
ervoor dat het verhaal direct binnenkomt. Visser geeft als moeder Anna op
natuurlijke en invoelende wijze vorm aan het hart van het gezin. Samen brengen
zij de emotionele lading van het verhaal overtuigend voor het voetlicht.
Indrukwekkend en actueel
De première van de nieuwe cast is indrukwekkend en van
hoogstaande kwaliteit. De voorstelling combineert een helder, aangrijpend
verhaal met sterke acteerprestaties en laat bovendien een boodschap achter die
ook voor de toekomst relevant blijft. 40-45, de Musical is daarmee een
absolute aanrader.
Over 40-45, de Musical
40-45, de Musical vertelt het verhaal van Dirk en Louis,
twee broers uit een hecht Rotterdams gezin. Ze groeien op als hartsvrienden,
maar wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, kiezen ze ieder een andere kant
van de strijd. Die keuze trekt diepe sporen door hun gezin.
Naast het aangrijpende verhaal valt de productie op door haar
bijzondere technische concept. Special effects, rijdende tribunes en
individuele koptelefoons met toegevoegde geluidseffecten maken het publiek
onderdeel van de voorstelling.
Praktische informatie
Productie: 40-45, de Musical
Locatie: Midden Nederland Hallen, Barneveld
Première nieuwe cast: zondag 18 oktober
Bericht door Chris Ouboter
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