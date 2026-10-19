René van Kooten en Susan Visser overtuigen in aangrijpende familiemusical

BARENEVELD, 18 oktober — De nieuwe cast van 40-45, de Musical, beleefde zondag haar première in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Met onder anderen René van Kooten, Susan Visser, Esmée Dekker, Ruben van Keer en Joep Paddenburg werd het een indrukwekkende voorstelling van hoogstaande kwaliteit.

Een overtuigend ensemble

De volledige cast bestaat uit Joep Paddenburg, Ruben van Keer, Sanne Groenen, Esmée Dekker, Susan Visser, René van Kooten, Chris Tates en Dennis Willekens. Het ensemble is zichtbaar goed op elkaar ingespeeld en weet het verhaal met kracht en overtuiging over te brengen.

René van Kooten en Susan Visser springen eruit

Vooral René van Kooten en Susan Visser maken grote indruk. Van Kooten vertolkt vader Emiel met veel passie en intensiteit. Zijn spel zorgt ervoor dat het verhaal direct binnenkomt. Visser geeft als moeder Anna op natuurlijke en invoelende wijze vorm aan het hart van het gezin. Samen brengen zij de emotionele lading van het verhaal overtuigend voor het voetlicht.

Indrukwekkend en actueel

De première van de nieuwe cast is indrukwekkend en van hoogstaande kwaliteit. De voorstelling combineert een helder, aangrijpend verhaal met sterke acteerprestaties en laat bovendien een boodschap achter die ook voor de toekomst relevant blijft. 40-45, de Musical is daarmee een absolute aanrader.

Over 40-45, de Musical

40-45, de Musical vertelt het verhaal van Dirk en Louis, twee broers uit een hecht Rotterdams gezin. Ze groeien op als hartsvrienden, maar wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, kiezen ze ieder een andere kant van de strijd. Die keuze trekt diepe sporen door hun gezin.

Naast het aangrijpende verhaal valt de productie op door haar bijzondere technische concept. Special effects, rijdende tribunes en individuele koptelefoons met toegevoegde geluidseffecten maken het publiek onderdeel van de voorstelling.

Praktische informatie

Productie: 40-45, de Musical Locatie: Midden Nederland Hallen, Barneveld Première nieuwe cast: zondag 18 oktober

Bericht door Chris Ouboter

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