Tennisser Van de Zandschulp klimt drie plekken op wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft een kleine sprong gemaakt op de wereldranglijst. De beste tennisser van Nederland steeg drie plekken en is nu de nummer 38 van de wereld.

De 31-jarige Van de Zandschulp bereikte afgelopen week in Shanghai de vierde ronde, waarin hij werd uitgeschakeld door de latere finalist Rafael Jódar. Tallon Griekspoor strandde op het toernooi in de Chinese havenstad in de eerste ronde, zakte twee plaatsen en staat 60e.

Anouk Koevermans steeg zeven plekken en is de hoogst genoteerde Nederlandse vrouw op plaats 228.

In de top van de ranglijst is niets veranderd; de Italiaan Jannik Sinner blijft de wereldranglijst aanvoeren bij de mannen, gevolgd door Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen behoudt de Kazachse Elena Rybakina de leiding, voor Aryna Sabalenka en Mirra Andrejeva.