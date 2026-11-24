Een meisje stapt een trein in. Een jongen maakt een seksueel getinte opmerking. Zijn vrienden horen het. Lachen ze mee, kijken ze weg of spreken ze hem aan? In een overheidscampagne kiezen ze voor het laatste. Buiten de reclame blijven omstanders geregeld stil. Juist dat zwijgen wil Orange the World doorbreken. Tijdens de landelijke aftrap op woensdag 25 november in Eindhoven staan mannen en jongens centraal, net als de aanpak van ernstig geweld en femicide.

Tekst: Djoeke Notten

De urgentie is groot. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden van 2020 tot en met 2024 jaarlijks gemiddeld 43 vrouwen in Nederland gedood door moord of doodslag: ongeveer één per acht dagen. Bij circa de helft was de (ex-)partner de vermoedelijke dader. Niet iedere moord op een vrouw is femicide, het doden van een vrouw vanwege haar geslacht. De cijfers laten wel zien hoe dringend bescherming en preventie nodig zijn.

Ook bij alledaags grensoverschrijdend gedrag gaapt een kloof tussen opvatting en actie. Uit onderzoek van Ipsos I&O van november 2026 blijkt dat 86 procent van de ondervraagde mannen vindt dat mannen elkaar moeten aanspreken op ongepaste grappen over vrouwen. Toch laat 58 procent zulke opmerkingen naar eigen zeggen soms passeren en lacht 37 procent weleens mee, hoewel ze die afkeuren. Twijfel en angst om de groepssfeer te verstoren spelen mee.

Van bewustwording naar actie

Caroline van Dullemen van Soroptimistclub Eindhoven en Monique List-de Roos van Zonta Eindhoven organiseren de landelijke aftrap mee, samen met UN Women Nederland, Lumens en de gemeente Eindhoven. Zij willen dat het onderwerp niet langer vooral door vrouwen wordt besproken. „We moeten mannen en jongens erbij betrekken en het gesprek aangaan met mannen en jongens, want het is niet alleen iets van ons”, zegt Van Dullemen.

List ziet de aandacht voor mannen als een volgende stap. Bewustwording blijft noodzakelijk, maar daarmee is het probleem niet opgelost. De cijfers zijn confronterend: volgens het CBS had in 2024 16 procent van de vrouwen vanaf 16 jaar in de voorafgaande twaalf maanden te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder vrouwen van 18 tot 24 jaar was dat zelfs 43 procent. Het gaat om verschillende ervaringen, van seksuele intimidatie tot fysiek seksueel geweld. Deze cijfers zijn niet gelijk te stellen aan femicide.

Mannen kunnen volgens Van Dullemen juist in hun eigen omgeving verschil maken. Een vriend aanspreken of steun bieden aan iemand die wordt lastiggevallen, vraagt niet altijd om een groot gebaar. „Hoe spreek je elkaar dan aan?”, vraagt ze zich af. De campagne wil dat gesprek op gang brengen.

De manosfeer bereikt ook het klaslokaal

Tijdens de aftrap krijgt ook de manosfeer aandacht: online gemeenschappen en influencers die ideeën over mannelijkheid verspreiden, soms met uitgesproken vrouwonvriendelijke opvattingen. In een onderzoek van Ipsos I&O onder 246 docenten in het voortgezet onderwijs zegt 78 procent de indruk te hebben dat jongens op hun school worden beïnvloed door zulke online ideeën. Bijna de helft hoort minstens maandelijks vrouwonvriendelijke opmerkingen. Het gaat om indrukken van docenten, niet om bewezen invloed op alle jongens. Onderzoek van Rutgers, Atria en COC Nederland laat bovendien zien dat jongeren zulke boodschappen ook kritisch beoordelen.

De Eindhovense clubs verspreiden lespakketten en posters op scholen om gesprekken over respect te stimuleren. List hoopt dat jongens zelf leren denken: „Dat kan toch eigenlijk niet?” Tegelijk blijft de vraag hoe je jongeren bereikt die vrouwonvriendelijke ideeën juist omarmen.

Van oranje licht naar dagelijks gedrag

Van 25 november tot en met 10 december kleuren onder meer het Eindhovense stadhuis, de Witte Dame en het Evoluon oranje. Ook zijn er gesprekken, voorstellingen en praktische activiteiten. Antidiscriminatiebureau RADAR biedt bijvoorbeeld een training waarin deelnemers leren hoe zij als omstander kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag. Oranje handafdrukken in de binnenstad leveren volgens List gesprekken met voorbijgangers op. „Dan ga je wel het gesprek aan”, zegt ze.

Met de #Medestander-pledge kunnen mensen beloven zich uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De organisatoren streven bovendien naar minstens de helft mannelijke sprekers en bezoekers bij de aftrap.

Campagne-effecten zijn wel te onderzoeken: de Rijksoverheid liet bijvoorbeeld de campagne ‘Man, zeg er wat van!’ evalueren. Daarover verscheen in maart 2026 een rapport . Van Dullemen en List benadrukken dat ingesleten patronen niet in zestien dagen verdwijnen. Daarvoor zijn blijvende aandacht, samenwerking en veranderingen in beleid nodig.

Meer dan een symbolische aftrap

Op 25 november praten bestuurders, docenten, jongerenwerkers en hulporganisaties in het Eindhovense stadhuis over geweld tegen vrouwen, femicide en de invloed van online mannelijkheidsbeelden. Onder leiding van Splinter Chabot gaan onder anderen burgemeester Jeroen Dijsselbloem, wethouder Samir Toub en regeringscommissaris Mariëtte Hamer in gesprek. Dijsselbloem verzorgt met campagneambassadeur Olcay Gulsen de officiële opening.

„We moeten ook gewoon in de actiestand komen”, zegt Van Dullemen. Zij hoopt dat de aandacht uiteindelijk ook leidt tot betere bescherming en concreet beleid. Ook List legt de nadruk op jongeren en de rol van het onderwijs. Het is een langdurige opgave, maar iedere stap telt.

Op 10 december doven de oranje lichten. De belangrijkste keuze laat zich niet vastleggen op een poster of in een campagneverslag. Die komt terug in de treincoupé uit het begin: wanneer iemand een grens overschrijdt, kijken omstanders dan weg of spreken ze zich uit?