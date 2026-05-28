Sinds januari van dit jaar beschikt de afdeling orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei over de Velys-robot bij het plaatsen van knieprotheses.

De orthopeden hebben tot nu toe gehele knieprotheses geplaatst, met veel succes. Op woensdag 13 mei is de eerste patiënt in Nederland geholpen aan een halve knieprothese met hulp van de Velys-robot. Orthopedisch chirurg Robin Duit: ‘Daarbij is nog meer precizie nodig, vooral voor de juiste stand van het been na de operatie. De operatie was een succes. We rekenen erop dat dit bijdraagt aan sneller herstel, minder pijn en een korter revalidatieproces.’

Meerwaarde

De robot doet op de operatiekamer de metingen waar de halve knieprothese exact geplaatst moet worden. Daardoor is het voor de operatie niet nodig om nog een extra CT-scan te maken. Met de robot kunnen de orthopedisch chirurgen ingewikkelde knieproblemen aan. Duit: ‘We keken ernaar uit ook halve knieprotheses te kunnen plaatsen. Onze ervaringen met het plaatsen van een hele knieprothese waren al positief. In de week voor de eerste plaatsing van de halve knieprothese ben ik daarvoor speciaal geschoold in Zwitersland. Die kennis en vaardigheden kon ik meteen toepassen.’

Voor iedereen?

De orthopedisch chirurgen kunnen bij vrijwel alle mensen met ernstige knieslijtage een nieuwe prothese plaatsen met ondersteuning van de robot. In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks ongeveer 400 patiënten geopereerd. Ongeveer 75 van hen krijgen een halve knieprothese. Het voordeel van een halve knieprothese is het behoud van een groot deel van de eigen knie. Daardoor behoud je meer het gevoel van een eigen knie. Ook herstel je sneller dan bij een volledige knieprothese.

Vernieuwing

De afdeling orthopedie is blij met deze kans om topzorg te leveren. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis waar een halve knieprothese is geplaatst met hulp van de Velys-robot van de firma Johnson & Johnson en het derde ziekenhuis in Nederland dat de volledige knieprotheses plaatst met de robot. Het wetenschappelijke bewijs voor een sneller herstelproces komt uit het buitenland, waar het gebruik van de Velys-robot meer ingeburgerd is.