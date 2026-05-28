Kallas: niet in val Rusland trappen om naam EU-gezant te noemen

LIMASSOL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de EU niet in de val van Rusland moet trappen door nu een gezant aan te wijzen voor de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. "Onderhandelen is altijd teamwork. Je hebt een 'good cop' en een 'bad cop' en je hebt een strategie. De inhoud is veel belangrijker dan de persoon", zei Kallas voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Cyprus.

De Russische president Vladimir Poetin zei onlangs de voormalige (pro-Russische) Duitse bondskanselier Gerhard Schröder geschikt te vinden als EU-gezant. Dat idee werd door de EU direct weggehoond.

"Het is in ons belang dat er een lange en duurzame vrede komt", zei de topdiplomaat. Rusland moet daarnaast verantwoordelijk worden gesteld voor de aangerichte schade.

Ook moet Rusland de internationale overeenkomsten respecteren "om zijn buren niet aan te vallen en hun soevereiniteit te respecteren", zei Kallas. Concessies die Rusland van Oekraïne verlangt, moeten ook voor Rusland gelden, voegde ze eraan toe, doelend op troepenvermindering.