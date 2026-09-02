Advocaten Weiteveen-verdachte willen getuige horen

LEEUWARDEN (ANP) - De advocaten van Richard K. (53), tegen wie levenslang is geëist voor een dubbele moord in het Drentse Weiteveen in januari 2024, hebben woensdag een getuige meegebracht naar het gerechtshof. Het verzoek om deze nieuwe getuige te horen komt op de valreep van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.

De man werkt bij de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie, zei advocaat Justus Reisinger. Hij zou kunnen verklaren over eerder gedrag van de slachtoffers Sam (44) en Ineke (38), die K. tot waanzin zouden hebben gedreven. Hij nam dinsdag contact op met het kantoor van Reisinger.

De DSI-medewerker zou op basis van privé-ervaringen willen verklaren over het treiteren door Sam en Ineke in hun voormalige gemeente Velsen. Volgens hem heeft hij deze informatie eerder gedeeld met de politie Noord-Nederland, maar is daar niets mee gedaan. De verdediging wil daarom ook de zaaksofficier horen. De advocaten willen op de derde zittingsdag aantonen dat K. de slachtoffers niet met voorbedachten rade heeft doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie vindt dat het hof het verzoek tot het horen van de getuige dient af te wijzen. Dit omdat de getuige niet betrokken is geweest bij het onderliggende conflict tussen K. en de slachtoffers in Weiteveen, aldus de advocaat-generaal. De getuige kan volgens het OM alleen verklaren over een mogelijk ander conflict, in een andere regio en tijd. Het OM raadt het hof ook af om de officier van justitie op te roepen als getuige. Die is volgens het OM niet bekend met de informatie van de DSI-medewerker.